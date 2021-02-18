「外賣仔」唔易做！貴州省興義市一名喬姓男子上周三（10日）與好友爬山，到達山頂後發現所攜帶的啤酒已經喝完，遂決定打電話叫商家再送啤酒上來。喬男表示，由於上山要爬逾400級階梯，因此願意額外支付外賣騎手30元人民幣（下同，約36港元），而對方最終亦同意將一箱啤酒送抵山頂。不過，內地網民就批評喬男是在「欺負」該名騎手，「做人太過份，給30元還好說出口，你給的是美元還是歐元啊？」

網上片段顯示，喬男當日與好友抵達山頂，發現所攜帶的啤酒已經喝完，便打電話叫外賣送啤酒過來；及後一名身穿黃色外套的外賣騎手走到山頂，將一箱啤酒交到喬男手中，然後雙手叉腰，似乎仍在喘氣。喬男感嘆道：「嘩！這麼高的山都能送上來！上來喝點！」

喬男事後受訪時稱，他們當時拿了一箱啤酒上山喝，後來發現已經喝完，遂決定叫外賣，「我們有提前跟商家溝通，因為是在山上，所以問這外賣能不能送，商家說可以送。下單後我們又與騎手溝通，就是說我們到山頂上，能送過來的話，我們額外給30元。上山大概400級樓梯，所以額外加點錢。」

網民批評喬男「欺負」該名外賣騎手，留言稱「做人太過份，給30元還好說出口，你給的是美元還是歐元啊？」「這外賣小哥是實在人，太辛苦了，這麼點錢換我肯定不做。」「錢給少了。快遞小哥缺錢，所以硬着頭皮接了這個單。窮人輾壓窮人的一個日常案例。」不過亦有人表示：「我覺得沒有甚麼問題啊，覺得遠覺得外賣費低是可以拒絕接單的，既然接單了就表示雙方是認可這種行為的。」

新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！