內地去年底宣佈全面脫貧，邁進小康，至今才兩個月，江西省政府便要省直屬單位從嚴執行「過緊日子」要求。自由亞洲電台報道，曾經是中共革命根據地的江西省，也是貧困縣最多的省分之一，這次率先呼籲「過緊日子」，耐人尋味。

江西省委機關報《江西日報》周五（19日）報道，江西省財政廳正式批覆2021年省直屬各單位，將從嚴執行「過緊日子」要求，嚴格按照批覆的預算項目、分類科目和金額執行支出預算，嚴禁竄用、混用預算項目和經濟分類科目。財政廳指，「過緊日子」作為長期堅持的基本方針，各單位要厲行節約，嚴格規範和控制公務活動經費開支；從嚴從緊控制「三公」經費，大力壓減會議費、培訓費、勞務費等一般性支出，從嚴控制各類展會、論壇、節慶活動；加強黨政機關樓堂館所管理，一律不得安排預算新建、改建、擴建及大規模維修項目，對超範圍、超標準及與公務活動無關的費用一律不予核銷。

關注中國政府財政預算狀況的成都維權人士黃曉敏表示，最近幾年，中共高層多次要求各地政府勤儉節約、過緊日子，最近又再次號召，他認為原因可能有兩個：「第一個就是國家經濟確實出現了問題，財政赤字升高，政府債務、國企債務和銀行的不良貸款比例高，地方黨政機關從媒體到官員再度高喊過緊日子。」第二個則是政府官員預料到今年財政收支情況不容樂觀。

內地一名離休高幹的後代李女士則認為，江西作為中共「紅色革命根據地」，「率先提出過苦日子，挺有象徵意義。（而）江西也絕對不可能自作主張說要過緊日子。必然是得到上級領導某些指示或暗示，從江西做起。中國政府說去年因為疫情，全球停擺，但是她的GDP增幅全球領先，悄悄的又說要過緊日子。」

李女士又稱，大部份民眾並不知道政府的財政狀況，但會從市場商品價格的起跌體會環境冷暖：「老百姓最能感受到的是在短期內物價飛漲，卻不知道背後的故事是甚麼，其實百姓生活苦不苦，政府最先知道，包括國家統計局。」

北京居民黃群則指近日北京物價飛漲，可用民不聊生形容百姓生活環境：「一斤韭菜賣到10元，牛肉40元一斤，熟牛肉65元一斤，大蝦賣到70元一斤，這個差價，越有疫情越割韭菜。這就是我們偉大的強國，居民生活小康水平。福利待遇沒有那麼高，物價不降。一個月一千元都賺不到。」

中共機關刊物《求是》上月發表評論員文章，再度指出「黨中央和習近平總書記一再重申黨政機關要過緊日子」。評論寫道，總書記習近平表示「黨和政府帶頭過緊日子，目的是為老百姓過好日子。這是我們黨的宗旨和性質所決定的」，又指「過緊日子」裏面同樣出政治。

自由亞洲電台

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