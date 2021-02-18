以「反美鬥士」著稱，曾發表「2,000人民幣比3,000美元過得幸福」、「美國水深火熱」等言論的上海復旦大學中國研究院高級研究員陳平教授，因美國德州一場大停電而意外揭露其長居當地，引起中國網友一片撻伐：「反美是工作，留美是生活」、「這怎麼還能給俺們愛國青年上課？」。而「洩露」其行蹤的觀測者網昨日刪除有關報道。

分享風暴斷電洩行蹤

「一次寒潮就把美國近一半的沿海地區的電網和交通打殘了」、「我家還是特別選的平房。如果樓房，甚至高層樓房，斷電後就無法生存」現年77歲的陳平，周一（15日）向內地觀察者網描述了其在德州奧斯汀的生活狀況。「美國軍方還誇口要和中俄打核戰爭，一次寒潮就把美國近半沿海地區的電網和交通打殘了！」他將「全面備戰，為斷水、斷電、斷手機電話做準備」。德州正遭遇一場史無前例的冬季風暴襲擊，470萬名州民一度受停電影響。

內地網民發現陳平長居美國後大表不滿，有人暗諷「陳平教授真不容易，那麼大年齡，為了獲取第一手資料，攜家人長期潛伏……」據觀察者網去年「70周年·愛上中國」系列報道顯示， 祖籍浙江的陳，1980年赴美攻讀理論物理學，後於90年代回國，「從1996年開始到後來退休，一半時間在美做研究，一半時間回國教書培養研究生」。陳回國後轉為研究經濟，但讓他出名則是其反美立場，曾多次勸誡「要照美國人做的辦法做，不能照美國人說的做」，其大女兒為美國公民，女婿是美國人。觀察家網/新浪微博