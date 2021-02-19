中國外交部網站公佈，上月中離任返回北京的外交部駐港公署特派員謝鋒，正式升任外交部副部長。同時，鄭澤光則卸任副部長職務。有指，現年64歲、做了駐英國大使11年的劉曉明，在上月31日已發表吿別講話，57歲的鄭澤光將接替其職務，現時正等待官方正式公佈。

外交部駐香港特別行政區特派員公署上月13日公佈，56歲的謝鋒結束在香港工作，並奉調離任回京，但當時並未交代謝鋒的去向。不過，外間早已傳，北京方面正考慮駐美大使崔天凱的接班人選，謝鋒若要更上一層樓，應會先回到北京做副外長，再過一段時間後才出使美國。

有指，中國過去幾任駐美大使，包括李肇星、楊潔篪、周文重、張業遂及崔天凱，都是從副外長之中挑選，有關安排正要顯示北京對中美關係的重視。不過，外交部現時5名副部長中，57歲的馬朝旭亦對美國事務也有相當的了解，外傳亦是下任駐美大使熱門人選。

公開資料顯示，謝鋒在出任外交部駐港特派員公署特派員前，大部份工作均與美國有關。2000至2003年，他擔任中國外交部駐美大使館參贊、發言人；2003至2005年擔任外交部北美大洋洲司參贊；2005至2008年擔任外交部北美大洋洲司副司長；2008至2010年擔任駐美大使館公使；2010至2014年擔任外交部北美大洋洲司司長。至2014年，謝鋒出任中國駐印尼大使，3年後到港履新，出任外交部駐港特派員公署特派員。

2019年10月，香港繼續發生連串示威活動。謝鋒曾表示，香港發生的根本不是和平示威，而是「喪心病狂的暴力犯罪，令香港市民的生命財產受到嚴重威脅」，香港引以為傲的法治秩序遭到「野蠻破壞」，又指香港街頭暴力已經在其他一些國家和城市被複製，「港獨」勢力與外國分裂勢力正在加緊勾連合流，如西班牙、英國、智利的示威者高呼要把當地變成第二個香港。

至於卸任副部長職務的鄭澤光，外交部網站並未交代其去向。早前，有媒體指出，中國駐英國大使劉曉明即將退休，內定由鄭澤光接任。

57歲的鄭澤光曾任中國駐美公使、中國外交部北美大洋洲司司長，本被視為中國駐美大使的大熱人選，如鄭接任駐英大使，那駐美大使就要另覓人選。

中國外交部網站

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