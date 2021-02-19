（內容：更新）美國共和黨議員繼續力推對抗中國擴張、保護台灣的政策。近日分別有議員力陳，要戰勝中共的邪惡政權，中美針對性脫鈎勢在必行，以及必須清楚警告北京不得侵犯台灣。另有共和黨參眾議員則重新推出《防止台灣遭侵略法》，確保台灣不受中共侵略。美國CNBC頻道報道，美國總統拜登將以簽署行政命令方式，下令檢討美國對外國稀土、半導體、醫療用品及電動車電池等主要供應鏈的依賴,報道認為拜登此舉是針對中國。

此外，美國財政部長耶倫周三（18日）接受CNBC訪問時表示，會暫時保留特朗普政府對中國加徵的懲罰性關稅，直至全面檢討後，又指美方期望中方履行貿易承諾。

她批評，中國存在一些「不公平做法」，要求中方遵守貿易和技術補貼等領域的國際承諾。耶倫稱，美國不是唯一關心和參與應對中國問題的國家，指美國希望在中國問題上與盟國共同合作。

中美脫鈎方面，美國共和黨參議院軍事委員會資深議員科頓（Tom Cotton）周四（18日）在列根研究所（Reagan Institute）發表最新對中經濟策略。科頓指，不能坐視美國更加衰落，讓位予中國這股努力駕馭全球的極權力量，強調「對華針對性脫鈎的成本與消極等待的成本，無法相提並論」。

科頓援引前總統列根談及冷戰的經典演講《抉擇時刻》，重申「人的命運不能由物質得失來衡量」，及中國國家主席習近平2014年視察新疆時「毫不手軟」的政策指示，認為美國再度走到命運抉擇的關鍵路口。

科頓警告：「中共對自己的人民尚且如此，想像一下它對全世界會做些甚麽？坑害並監視美國、把人關到集中營並強迫勞動、剝奪14億人口的基本自由……我們必須打敗這個邪惡的帝國。」

科頓指出稀土、貿易投資、半導體、電信、醫療設備、人工智能、量子計算、高等教育、娛樂業被列為與中國有針對性脫鈎的關鍵領域。他強調：「現在是採取行動的時候了。任何嚴肅的戰勝中國的策略，必須從致力於關鍵領域的脫鈎開始。」

科頓強調：「還應該取消中國的永久正常貿易關係（PNTR，即原來的最惠國待遇），糾正過去25年的兩黨失誤。」

台灣問題方面，他呼籲美國政府必須向北京「清楚表明」，警告若入侵台灣，美國也將結束其長期「策略模糊」對策。

科頓說：「美國必須清楚表明，我們不會允許中國入侵並征服台灣。就這麼簡單。」他補充：「我認為該是表明態度的時候：拋棄戰略模糊，改採戰略清晰對策，表明若中國武力入侵台灣或其他更改兩岸現狀的舉動時，美國一定會協防台灣。」

另據美國之音報道，共和黨參議員史考特（Rick Scott）周四重新推出《防止台灣遭侵略法》，這部法案在眾議院的發起人是共和黨眾議員Guy Reschenthaler。法案目的是保護台灣不受中共侵略，並加強美台關係和提升台灣抵禦大陸侵略性的政策和軍事行動的能力。

史考特說：「習（近平）總書記一心要主宰世界，這不是甚麼秘密。美國不能坐視不管，任其發生，而這要從支持我們的和平與民主的盟友台灣開始……我敦促我的民主黨同事和拜登行政當局挺身捍衞民主，加入Reschenthaler眾議員和我，追究共產主義中國的責任並保護台灣。」

《防止台灣遭侵略法》部份重點：

＊通過加強台灣抵抗共產主義中國侵略性的舉措的能力而重新加強美國的長期台灣政策。

＊幫助台灣反制共產主義中國在台灣海峽的軍力擴張。

＊建立一個有限的授權，允許總統出於保護台灣抵抗武裝襲擊的具體目的而使用武力。

＊建立一系列美國、台灣和志同道合的安全夥伴之間的一系列安全對話和聯合軍事演習。

＊要求在中華人民共和國攻擊台灣的情況下對協調軍事行動做出規劃。

＊建議台灣專門撥出額外的國內資源，用於自身防禦，包括採購非對稱的防禦武器，改革台灣的後備役制度、在網絡防禦活動方面與美國接觸。

台灣《蘋果新聞網》／自由亞洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！