被指涉及非法經營罪、內幕交易罪被判監的國美集團創辦人黃光裕，自去年6月獲准假釋後，首次在國美的高管會議上發表講話。他表示，國美要以「責任、價值、創新、拼搏」開啟新的一年，力爭用未來18個月的時間，使企業「恢復原有的市場地位」。

國美的微信昨晚公佈黃光裕的講話內容。他除向全體員工拜年之外，還表示過過去幾年，公司發展「經歷過不少挑戰」，但全體國美員工「穩健經營，完成了戰略的第一個階段，為未來的發展奠定了基礎」。他表示回顧走過的34年，「深知創業不易，作為企業家責任重大」，他並認為要「與時俱進、聚焦實業、做精主業」，凝心聚力「把顧客做深做透、把服務做深做細、把品牌做大做亮、把文化做長做久，把企業做強做優」。

黃光裕又以牛年作為引子，要求員工繼續要以「不怕苦、能吃苦的牛勁」深耕市場，以真選低價、快送準時達、娛樂買娛樂賣分享樂的經營理念和做法，全力打開新局面。

現年51歲的黃光裕，2008年11月23日被北京警方扣查，2010年8月30日法院以他涉及非法經營罪、內幕交易罪，以及單位行賄罪等，被判監14年。去年6月他獲准假釋，今年1月1日則傳出他與友人在北京的合照，照片顯示，黃光裕的身材顯得有點發福，眼神已沒有早年的霸氣，多的是幾分柔和。

然而，在黃光裕被帶走之後，國美在12年間大幅落後於老對手蘇寧，甚至被阿里巴巴、京東等電商巨頭拋離，故黃光裕出獄能否令國美翻身，受萬眾矚目。

21世紀經濟報導

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