中印去年中爆發40多年來最嚴重的流血衝突，中方一直拒絕披露死傷數字，直至今日才由央視一個軍事節目，引述中央軍委向在衝突中犧牲的解放軍追授榮譽稱號及追記一等功，首度證實當日至少4人死亡。資料顯示，解放軍過往曾發生多次導致嚴重傷亡的事故，官方出於維持政權的考慮，隱瞞大多數事故，或拖延發放消息，外界只能從一些報道的蛛絲馬跡中，推演、還原出部分事實與真相。

最新近一宗懷疑隱瞞真相事故，發於在去年3月30日，解放軍駐港部隊一架直升機在大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事。港府及駐港部隊隱瞞一日，在網民及立法會議員的壓力下，才對外公佈事故，但對於當中是否的傷亡情況隻字不提。總部設在香港的中國人權民運信息中心曾引消息人士指，事件中有4名機組人員死亡，卻一直得不到官方的證實或否認。

去年10月，解放軍空軍3名機師，在參與「十一」閱兵後10天，進行訓練時墜機身亡。但中國官方也是未有即時公佈，而是在兩周後才披露事故。

2003年4月16日，中國海軍一艘常規動力潛艇在渤海和黃海交界處進行例行性訓練時，由於「指揮操縱不當造成機械故障失事」，艇上70名官兵全部遇難。官方新華社要到同年5月2日才報道此事，當時並指出失事確切日期。這是自從中共掌權以來，首次透露海軍潛艇失事的消息。

1978年，中國海軍一艘導彈驅逐艦在廣東湛江港爆炸沉沒，但官方並沒有公佈事件始末。直到2016年11月，鳳凰網的文章才披露，這次事故共造成134人死亡、28人受傷，全艦報廢，這是中共海軍歷史上最嚴重的一起事故。

另據海外中文媒體的報道，1959年12月1日，解放軍海軍東海艦隊護衞艦在舟山海域進行攻潛演習時，撞在海面上的「衡陽」號軍艦底部，僅僅3分鐘，3個艙室全被淹沒。418號潛艇漸漸下沉到40米深的海底。艇長張明龍等7名軍官和17名士兵當場喪生。

有指，中國海軍傳聞至少還有2次沒有對外公佈的重大事故，包括1983年6月一艘核潛艇在海參崴與另一艘蘇聯艦艇相撞後沉沒，70多名官兵遇難；1993年3月，一艘隸屬於北海艦隊的潛艇在進行訓練時失事，造成近20名官兵死亡。

《蘋果》資料室

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