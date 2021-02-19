中印去年中爆發嚴重流血衝突，內地官媒央視事隔8個月，昨日終於藉着引述中央軍委表彰衝突中犧牲的解放軍，首度證實當日至少有4人死亡。《解放軍報》更特別刊載長文，披露這次流血衝突的詳情，以及4名解放軍如何犧牲的經過。然而，部份細節與印方早前所講述的明顯有差異，特別是究竟由誰首先發動攻擊。軍報的報道指摘是印方「早有預謀地潛藏、調動大量兵力」，使用鋼管、棍棒、石塊「發起攻擊」，又形容犧牲的士兵陳祥榕及肖思遠如何「英勇」，拼死營救戰友，「用身體為戰友遮擋石塊、棍棒的攻擊」。

報道指出，衝突發生當日，「『外軍』公然違背與我方達成的共識，越線搭設帳篷」。解放軍團長祁發寶僅帶幾名官兵，蹚過齊腰深的河水前出交涉。在交涉過程中，「對方無視我方誠意，早有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑借人多勢眾迫使我方退讓」。

有關說法明顯與印度官方所宣稱的衝突經過有所不同。英國《衞報》（The Guardian）事發後曾引述印度政府說法指，印度巡邏隊在一個他們認為解放軍已經撤退的山區，遭遇解放軍有預謀地伏擊。而美國CNBC當日更引述印度高級官員披露，解放軍突擊隊手持鐵棒和用鐵絲網包裹的警棍追打印軍，向印度陣地投擲大量石磈，雙方在加勒萬河流域血腥肉搏戰8小時，印軍僅使用簡易武器以及石塊反擊。

《解放軍報》的報道續稱，祁發寶等人當時與數倍於己的外軍對峙，遭對方用鋼管、棍棒、石塊發起攻擊，「祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創」。這時，陳紅軍帶人立即突入重圍營救祁發寶，陳祥榕作為盾牌手戰鬥在最前面，攝像取證的肖思遠也衝到前沿投入戰鬥。

報道特別引述有份參與這次戰鬥的士兵，詳細描述當時的情況：「看到祁發寶受到攻擊重傷倒地，營長陳紅軍當即帶著官兵，衝進『石頭雨』、『棍棒陣』營救團長。」「聽到有人喊『營長連長被圍攻了』，陳祥榕迎著對手衝去，用身體和被砸壞的盾牌護住營長連長。」「發現還有戰友被圍攻，肖思遠再次衝向前去，拼死營救戰友，用身體為戰友遮擋石塊、棍棒的攻擊。」

報道又形容，增援隊伍及時趕到，一舉將來犯者擊潰驅離，「取得重大勝利，外軍潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價」。

不過，陳紅軍、陳祥榕與肖思遠則不幸死亡。而王焯冉在渡河前出支援途中，為救助戰友犧牲。「那天，王焯冉和戰友馬命等連夜渡河增援一線，第4次蹚河時有人被激流衝散，王焯冉和馬命拼盡全力將3名戰友推上岸，自己卻被凍得幾乎失去知覺」。「突然，王焯冉一隻腳被卡在了水下巨石縫中。危急時刻，他將馬命猛地推向岸邊：『你先上，如果我死了，照顧好我老娘！』馬命獲救了，王焯冉則永遠倒在了刺骨的激流中」。

報道又交代了，祁發寶等人的背景。祁發寶在1997年高中畢業後參軍，帶着新兵營「軍事課目考試第一名」的成績申請駐紮高原，已婚，育有一名孩子。陳紅軍2009年大學畢業後，原已通過公安特警招錄考試，隨後卻參軍，事發時還有4個多月就當父親，原答應妻子，等到退役後「就一起帶孩子、做飯、釣魚」。至於「00後」的肖思遠、王焯冉、陳祥榕，則於2016年後，相繼調派駐守中印邊境。其中，陳祥榕更年僅18歲。

另外，印度陸軍北部戰區司令喬希，日前接受印度New18電視台專訪時，就中印邊境對峙以來的情況作詳細交代，這是印度陸軍現役高官首次公開談及有關情況。除表示當前脫離接觸過程進展順利外，他還不斷鼓吹「印度的成功」，並宣稱「中國丟臉」，引起輿論關注。

《解放軍報》/ 《環球時報》

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