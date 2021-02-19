全球各地陸續開展武漢肺炎病毒疫苗的接種工作，而中國去年12月起已在境內注射自行研發生產的疫苗，其中北京多區更預計在今年5月內完成全民接種。不過，根據外媒報道，中國迄今只注射3,120萬劑疫苗，相當於每百人僅得一人完成接種兩劑，顯示民眾接種的比例不如預期。中國疾控中心近日發表針對浙江省醫療衞生人員接種武漢肺炎病毒疫苗的意願調查，發現學歷越高的醫療人員，接種疫苗的意願越低，主要是顧慮副作用或質疑有效性。

澎湃新聞網報道，隸屬中國疾病預防控制中心的期刊《中國疫苗和免疫》，昨天在網上發表「浙江省醫療衛生人員新型冠狀病毒疫苗接種意願和影響因素調查」，作者來自中國疾控中心和浙江省疾控中心，包括中國疾控中心主任高福。

調查透過網上問卷形式，於去年9至10月針對浙江省、市、縣級的756名醫療和疾控工作人員進行調查，其中超過7成來自市區或城郊，不到3成來自鄉村，學歷中專及以下、大專或大學，及碩士和以上學歷分別佔3.31%、77.78%、18.91%。

據報道，浙江省多地早於去年10月就開始緊急接種武漢肺炎疫苗，是內地最早大規模實施緊急接種的省分之一。

調查顯示，對於疫苗緊急使用，願意接種的受訪者佔42.46%，在疫苗上市後的使用中，願接種的受訪者則佔27.65% ，明顯低於普通民眾約有90%接種意願。

報告指出，不願接種的受訪者當中，主要是顧慮「疫苗副作用」（57.69%），其次分別是「懷疑疫苗有效性」（34.14%）、認為「當地已無病例不需接種」（29.81%）、「疫苗需收費」（24.52%）以及「社區健康服務中心接種疫苗不方便」（8.66%）。

在疫苗緊急使用中，女性、碩士及以上學歷者和醫療人員的接種意願較低。據分析，這與高學歷族群接受的社交媒體資訊更多、對疫苗有效性和副作用顧慮更多有關。

另外，調查發現男性比女性更願意接種，作者認為這與男性在緊急使用條件下更可能參與前線救治和防控有關。

文章並建議當局需制定一些針對性策略，「以解決醫療衛生人員疫苗猶豫和不推薦問題，這將是實施疫苗接種成功的關鍵」。

澎湃新聞網

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