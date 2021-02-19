武漢肺炎疫情肆虐一年多，最初爆發源頭一直被指是湖北武漢市的華南海鮮市場，北京當局卻屢次暗示病毒源於中國以外地區。美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）周四（18日）報道，調查武漢肺炎病毒源頭的世衞（WHO）專家，已鎖定鼬獾和兔子這兩種動物，指牠們可能最早帶有武肺病毒並傳播給人類，而這兩種動物均曾在華南海鮮市場中出售。專家組成員指，目前仍要對市場中的鼬獾和兔子及其他動物的供應商，作進一步調查。

報道指，世衞專家小組對疫情源頭有多種假設，仍不確定引發武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒是先從武漢華南海鮮市場的動物傳播給人類，還是早已在其他地方傳播。但他們從現有證據下手，對可能成為傳播媒介的動物已有更深了解。

據悉，世衞專家已將華南海鮮市場列為調查重點，原因是這座市場與疫情爆發之初時的群聚感染事件有關，早前有科學家認為新型冠狀病毒最有可能源於蝙蝠，透過養殖場或市場的另一種動物傳播給人類，亦有科學家暗示，新型冠狀病毒可能藉內地非法野生動物交易散播。

專家小組成員表示，目前需要進一步調查華南海鮮市場出售的鼬獾、兔子與其他動物的供應商。歐洲發現新型冠狀病毒在水貂與人類間來回傳播後，世衞專家希望中國能夠大規模檢測境內的水貂養殖場。

參與調查的動物學家達斯札克（Peter Daszak）說，華南海鮮市場冷凍庫發現的動物屍體中有鼬獾，新型冠狀病毒檢測雖呈陰性反應，但仍無法排除鼬獾是病毒宿主的可能性，至於兔類，則很容易感染新冠狀病毒。

鼬獾與鼬鼠、水獺同屬鼬科，在中國主要分佈在華南地區，雖然是保育類動物，但常被獵捕做為食物或毛皮交易。

達斯札克表示，華南海鮮市場10個販賣野生動物的攤販供應鏈包含廣東、廣西、雲南內的養殖場，這些中國省區比鄰越南、寮國與緬甸。他說這是重大發現，因為雲南省的蝙蝠中發現兩種與新冠狀病毒高度相似的病毒。因此，疫源調查需要追查其他國家，特別是近期發現類似冠狀病毒的東南亞國家。

世衞專家小組中的澳洲微生物學家杜葉（Dominic Dwyer）表示，疫源調查納入東南亞與其他國家有道理，「但這不代表存有疫情確切來自某地，或不源於中國的詮釋」。

杜葉說，需要進一步確認華南海鮮市場合法或非法販售哪些動物，因為野生動物交易雖然違法，但不代表沒有發生，「思考過程必須避免『因為違法所以不會發生』，無論如何你都要追查線索」。

《華爾街日報》／ 中央社

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