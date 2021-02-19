重慶市公安局前局長鄧恢林涉嫌受賄，上月被移送檢察機關審查起訴。與鄧恢林關係密切的重慶市委政法委副書記譚曉榮涉嫌違紀違法，市紀委監委今（19日）通報他已主動投案，現正接受紀律審查和監察調查。

現年58歲的譚曉榮，早期在家鄉石柱縣工作，曾任臨溪中學校長、石柱縣教委副主任等職。1997年調至重慶市委組織部工作，歷任幹部監督處副處長、處長等。2012年，譚曉榮調任重慶市委政法委政治部主任，5年後任重慶市委政法委副書記。

重慶市紀委五次全體會議於本月1至2日舉行，會議要求全面肅清孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒。近期，從地方到中央，中國公安系統，或者曾在公安系統任職的多名官員落馬，當中包括2020年6月受查的重慶市公安局局長鄧恢林，今年1月被「雙開」（開除黨籍和公職）。公開報道中，譚曉榮與鄧恢林曾多次共同出席活動。

另外，最高檢網站消息透露，內蒙古自治區應急管理廳黨委書記、廳長王俊峰（正廳級）涉嫌受賄案，由內蒙古自治區監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經內蒙古自治區人民檢察院指定管轄，由內蒙古自治區人民檢察院興安盟分院審查起訴。近日，興安盟檢察分院依法以涉嫌受賄罪對王俊峰作出逮捕決定。

雲南曲靖市人大常委會副主任傅學賓也涉嫌嚴重違紀違法，正在接受紀律審查和監察調查。

《新京報》／界面新聞

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