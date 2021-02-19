台灣晶片代工製造商台積電表示，「3納米製程晶片」研發較預期進度超前。台積電原本預計，「3納米製程晶片」可於本年下半年試產，明年下半年量產，期望同去年推出的「5納米製程晶片」比較，邏輯密度可提升1.7倍、運算速度提升11％、運算功耗就減少27％。 去年最後一季，「5納米製程晶片」出貨已佔台積電營收兩成。

中日公務船釣魚台對峙照曝光

南海研究論壇昨日（18日）公開中日公務船在15、16日對峙纏鬥的照片，聲稱當時是在「釣魚台領海內維權巡航執法」，涉及的中國海警船分別有「海警1301」，和搭載類似機關炮的「海警1305」和「海警2502」等船。

中國授權海警執法時對外國船隻動武的《海警法》於本月1日實施後，日本多次指摘中國海警船進入釣魚台海域（日稱尖閣諸島），或接近日本的漁船，日方聲稱不排除使用武器。

米聊今午熄機

微信成為內地主流社交即時通信程式後，比它更早推出、小米旗下的「米聊」被淘汰，今日中午12時正式關閉。米聊在2010年12月推出，旋即大受歡迎。騰訊在一個月後推出微信，並借助QQ的關係鏈推動，到2011年底，微信用戶數破億。此後，米聊便被微信拋離，最終要關閉。

新年內地死亡車禍跌7成

公安部今日公佈，農曆新年假期涉及人命傷亡的交通事故宗數，與2019年同期下跌七成。全國未發生長時間、長距離交通擠塞，未發生因惡劣天氣導致的嚴重交通事故和多車相撞事故。145場大型群眾活動和31場煙花燃放活動安全順利舉辦。各地景區2.56億人次遊客安全有序遊覽。1,695.5萬人次鐵路旅客，以及4.7萬餘架次進出港航班、357萬人次民航旅客安全出行。

南京放寬落戶限制

江蘇省南京市政府辦公廳日前公佈《市政府辦公廳關於進一步推動非戶籍人口在城市落戶的實施意見》，放寬南京的落戶條件，只要持有南京周邊4個城鎮區域的居住證，即浦口、六合、溧水、高淳四區，繳納城鎮職工社會保險6個月以上的人士，即可辦理落戶，不再有年齡和學歷限制；農村籍大學生也可「來去自由」。

綜合報道

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