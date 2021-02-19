華為創始人任正非二女、「華為小公主」姚安娜1月宣佈殺入娛樂圈，她首個代言的廣告片近日公開，在片中與能自動駕駛的智能車「共舞」，大秀芭蕾舞舞技。

姚安娜成為長城汽車旗下的品牌WEY的全球代言人，其首條廣告片《你好，摩卡汽車人》於昨日（18日）在微博發佈。姚安娜在其微博表示：「很開心成為@WEYSUV全球代言人，攜手我的舞伴『摩卡智能汽車人』，突破自我不斷成長。」

廣告中，身穿西裝的姚安娜，先步上汽車展示車內的智能人臉辦別功能和下達指令，然後鏡頭一轉，姚安娜已換上芭蕾舞衣，與無人自動駕駛的汽車「共舞」，以展示汽車可以在無人操控下，自動進退和繞圈的性能。

真名姚思的「華為小公主」在1月14日宣佈出道，是任正非與第二任妻子姚凌的獨女。23歲的她自幼習芭蕾舞，但其單曲《Back Fire》的MV，被網民嘲諷唱功不佳外，舞姿和粗壯身形，不似有十多年的芭蕾舞齡。

而向以軍事化管理華為取得成功的任正非，則因華為以「姚安娜」申請商標，遭外界非議，任正非之後為首次「公權私用」向全體華為員工道歉。

新浪微博

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