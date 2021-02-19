兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周四（18日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是上海7宗、天津2宗、湖南1宗。大陸累計確診89,816宗，4,636人死亡。台灣累計確診940宗，死亡9宗。

農曆新年假期之後，北京開始大規模武漢肺炎疫苗接種行動，昨日起多區開放疫苗接種中心，除讓9類重點人群接種之外，亦開放各區18至59歲民眾，以「知情、同意」原則，免費接種。通州、豐台區表示，預計在5月底前完成全區民眾接種。可是亦有網民稱，公司內願意前往接種的民眾不到一半，認為仍對疫苗沒有信心。

北京媒體表示，當地已有150萬人接種武漢肺炎疫苗，昨日起各地都將疫苗接種計劃推廣至更廣泛的人群，全市16區及經濟技術開發區均每日設有接種地點，各區每日計劃人數，最多超過一萬人。從本月初起，當局已向民眾發放通知書，各區亦組織區內民眾，以電話、上門方式讓民眾登記，安排符合條件的民眾接種疫苗。

當局未有提及民眾接種那種疫苗，但僅表示疫苗要接種兩針、兩針之間相隔不得少於14日，而接種的28日後，90%以上接種者會產生抗體。

昨日東城區計劃有1.2萬人接種，通州區約2萬人，海淀、大興區則有約8,000人 ，經濟技術開發區則計劃接種5,000人。通州區衞健委負責人稱，預計5月將完成18至59歲重點人群、約100萬人的接種工作，之後會開展補種工作，而豐台區亦預計在5月底前完成。

當局硬推接種疫苗，但不少網民都表示信心不大，一名網民稱：「公司北京這裏29名員工，只有13人去接種疫苗，可見民眾對疫苗還是缺少信任感的……」亦有網民稱接種疫苗後副作用一直未退：「疫苗打完都8天了，體溫一直在36.9到37.1（°C）之間徘徊……」

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