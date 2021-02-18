2月16日是「朝鮮獨立運動家」、詩人尹東柱逝世75周年紀念日，不過南韓誠信女子大學教授徐坰德近日表示，自去年底起，已要求中國搜尋器百度把尹東柱的「中國」國籍糾正為「朝鮮」，但百度至今仍未更改。

逼韓人認同中國價值

徐坰德同時對尹東柱位於中國吉林省的故居入口石碑感到不滿，因為中國官方把尹東柱介紹為「中國朝鮮族愛國詩人」。徐坰德強調，尹東柱身處的時代雖然朝鮮半島未分南北，但朝鮮族口語上或者平時表達時，都會自稱「韓國人」，因此尹東柱都會認同自己的「韓國」身份。徐指，會就中國歪曲歷史問題爭論到底，相信「真實最終會勝利」。從尹東柱著作的原稿中可見，他一直以韓文創作，僅題目有時會以漢字書寫，有當年的日本公文亦顯示尹東柱祖籍「朝鮮咸鏡北道」。

不過，中國官媒《環球時報》則表示，尹東柱1917年於吉林省龍井市明東村出生，時值日本佔領下，尹東柱的國籍歸屬應由兩國相關專家考證和辨析，又批評早前曾指「中國發動泡菜工程，將韓國泡菜據為己有」的徐坰德，是多次挑起中韓爭議的人物。

南韓研究及新聞工作者伍麒匡向本報指，尹東柱是公認的「韓國人」，而且是韓國的抗日運動標誌，其詩作一直被列入南韓的教科書，南韓更有拍出尹東柱生平故事的電影《東柱》。因此他對尹東柱的國籍被寫成「中國」感到十分可笑，更直言是「中國霸權逼迫南韓人認同中國的價值觀」。

韓聯社／《蘋果》記者