加拿大總理杜魯多不肯跟隨美國，將中國對新疆維吾爾族人的行為定義為種族滅絕，但該國外長表明欲派出獨立調查人員到新疆調查當地人權狀況，澳洲外長佩恩（Marise Payne）也呼籲中國允許包括聯合國觀察員不受限制地到新疆訪問。中國外交部發言人華春瑩今（19日）在記者會批評，加拿大、美國、澳洲一些人在涉疆問題上不斷製造刺耳噪音，散播謊言。

華春瑩重申中方四點立場：第一點是新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」等說法是徹頭徹尾的世紀謊言，是加、美、澳等國個別政客、媒體、學者沆瀣一氣、串連炮製的醜惡鬧劇。她直斥這些人從未去過新疆，根本沒有親眼見過新疆的美，沒有親身感受到新疆各族人民群眾的和諧幸福。她質問：「過去40年，新疆維吾爾族人口增長了1倍以上，他們見過這樣的『種族滅絕』嗎？」她還聲言中方歡迎他們「來新疆走一走」，但堅決反對搞「有罪推定的調查」。

中方第二點立場是「種族滅絕」在加拿大、美國、澳洲等國確實出現過。華春瑩反擊，1970年代，加拿大政府將同化原住民列入官方議程，指「扼殺印第安血統從他們的孩子開始」，通過設立寄宿學校，對原住民實施文化滅絕政策。原住民學齡兒童被強行帶離家庭，被迫改信基督教、學習英語。據不完全統計，有超過15萬原住民兒童被迫送入學校，其中被虐致死超過5萬。華春瑩又批評，美國在建國後近百年時間裏，通過西進運動大肆驅逐、殺戮印第安人。美國印第安人口從500萬減至25萬，只有原來的不到二十分之一。澳洲曾推「白澳政策」，對土著居民實施滅絕，將10萬土著兒童強行帶離家庭，令多少土著家庭骨肉分離、肝腸寸斷，被「偷走的一代」造成的永久傷痛。

華春瑩提出中方第三點立場，則是西方某些人慣於站在「教師爺」的位置指手劃腳。她指出，春節期間，中國老百姓在疫情下逛公園、看電影、居家團圓，度過了一個安全、安心和歡樂的春節；1.6億人次觀眾走進電影院；快遞業務同比增長了260%；本地遊預定門票訂單量同比增長超過300%。她反諷美國德州遭遇寒流，數百萬人家中斷電，無電取暖、處境艱難，甚至有幾十人為此失去了生命。她說：「這些都讓我們更深切體會到甚麼是真正的人權……也更加讓我們堅信，我們正走在正確的道路上，我們對未來充滿信心。」

華春瑩提到第四點立場時，直斥加、美、澳等國不斷炮製和散播關於新疆的謊言，實質上是要以所謂人權問題為幌子干涉中國內政，妄圖破壞中國安全穩定，阻遏中國發展步伐。最後，她不忘作出警告：「如果有人執意損害中方利益，等待他們的必然是中方堅定、必要的回應。」

《北京晚報》

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