台灣疫情指揮中心指揮官陳時中前日公開表示因「外力介入」，導致台灣向德國BioNTech購買500萬劑武漢肺炎疫苗的計劃生變數，矛頭直指中國大陸。BioNTech其後發表聲明指，仍會按計劃向台灣提供疫苗。陳時中昨日對此表示歡迎，又指：「相信雙方能排除萬難簽署合約，一起終結疫情。」同時強調跟BioNTech的大中華地區疫苗代理商上海復星醫藥集團沒直接接觸。

陸斥「介入」論無中生有

對於陳時中前日的「外力介入」言論，大陸外交部發言人華春瑩昨日稱台灣民進黨當局不要以疫情進行政治炒作，強調願意為台灣同胞抗擊疫情提供必要協助。國台辦發言人馬曉光亦宣稱陳的言論是無中生有，強調上海復星集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在中國及港澳台的獨家代理權，質問台灣為何繞過上海代理商購買疫苗。

國務委員兼外長王毅昨日出席聯合國安理會舉行的疫情問題視像會議時，則表示目前大部份疫苗均落入高收入國家，呼籲各國需要抵制「疫苗民族主義」，令衝突地區及受制裁國家同樣獲得疫苗供應，強調中方向各國提供的疫苗從不附加任何政治條件，並指已向53個提出要求的發展中國家提供疫苗援助，及正在向22個國家出口疫苗。

路透社/台灣蘋果新聞網