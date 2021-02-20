內地媒體昨日首次證實，在去年6月中印邊境衝突時，最少造成解放軍4死1重傷後，引發廣泛討論。內地微博上一名大V「辣筆小球」，提出四名死者都因為「營救」同袍立功，「肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人」，結果被微博指他發佈「詆譭英烈的時政有害內容」，他多個賬號被強行關閉，完全被封殺。央視今日報道，指江蘇南京警方，以涉嫌尋衅滋事罪，將「辣筆小球」刑事拘留。

遭到微博封殺的大V是擁有240萬網民關注的「辣筆小球」，他真實身份是曾任《經濟觀察報》駐上海記者、擁法律碩士學位的仇子明（38歲）。中央電視台昨晨報道中央軍委表彰去年中印邊境衝突的解放軍官兵，證實最少造成4死1重傷後，「辣筆小球」在微博上提出質疑：「你仔細品，犧牲的這4位都是因為『營救』而立功，連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人。這也是印度敢於第一時間公佈陣亡人數和名單的原因，在印度看來，他們贏了，且代價更小。」

「辣筆小球」亦留言評論在事件中受重傷、但保住性命的團長祁發寶：「最大的官——團長活下來了，看來這個團長個性是飛將+脫兔+神機+血路+強運。在此基礎上，『外軍潰不成軍、抱頭逃竄』。反正，我們贏了。」

留言即時引發微博關切，微博最初先禁止「辣筆小球」發言一年，並表明會根據法規要求作出進一步處罰，至昨晚微博宣佈關閉「辣筆小球」賬號，仇子明擁有的另一個賬號「球夜行」也要一同關閉。被封殺後，打開「辣筆小球」微博只會顯示「該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」字樣。

事件引發內地官媒全方位討伐，解放軍自媒體「鈞正平」批評：「輿論有底線、法律有底線，任何抹黑英雄的行為都將受到人們的鄙棄，付出應有的代價。」共青團中央的微博則留言指：「只恨官微不能罵髒話。」中共中央機關報《人民日報》則發評論文章，指「一個英雄的集體，一個生死與共的故事，一段以身許國的壯舉，寫滿了軍人的勇毅、擔當、忠誠與榮耀，豈容隨意詆毀、任意歪曲、恣意抹黑？」

仇子明之前任職的《經濟觀察報》亦發聲明，稱仇在2015年離職，「其言行與《經濟觀察報》沒有任何關係」，更指「譴責任何詆譭英烈的言行」。

然而，不少內地網民仍對當局的處理方法相當不滿：「太厲害了，瞞到現在！」、「打啊，那些中國夢在幹甚麼呢？」、「懦弱就是懦弱，甚麼藉口都不要說！」、「當領導人的就自己上吧！」

環球網／新浪微博

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