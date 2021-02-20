中央電視台周六（20日）報道，最高人民檢察院以涉嫌受賄罪，決定逮捕文化和旅遊部前黨組副書記、副部長李金早，案件正在進一步辦理中。副部級「大老虎」李金早，曾被地方單位歌頌為「桂林60年一遇的傑出市長，應樹碑立傳」，又是「廁所革命」的推手，誰知今年1月被指嚴重違紀違法，遭到「雙開」（開除黨籍、開除公職）。

中紀委早前的通報指出，現年63歲的李金早對黨「不忠誠不老實」，對抗組織審查，出爾反爾、欺騙組織，搞迷信活動，他又頻繁接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品，在幹部選拔任用工作中，他為其他人謀取利益並收受財物，在組織函詢時不如實說明問題。中紀委又指李金早利用職權為親屬經營活動謀利，家風敗壞，生活腐化，夥同家人收錢斂財，將公權力異化為謀取私利的工具，利用職務上的便利在企業經營、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

李金早被雙開消息傳出的前一日，還在海南參加扶貧會議。

中國自2015年起大搞「廁所革命」，改造公共廁所。時任國家旅遊局（現已拼入文化和旅遊部）局長李金早是「廁所革命」的重要推手，他在2017年2月全國旅遊廁所建設和管理工作會上指出，廁所革命關乎廣大遊客的切身利益及中國旅遊整體素質和形象，一定要拿出硬措施、真金白銀來，「轟轟烈烈地打贏這場戰役」。之後，他亦多次受訪宣傳「廁所革命」，這場革命，在2年間花費超過200億元人民幣（約239億港元）資金。

李金早是湖北仙桃人，是中國社會科學院經濟學博士研究生，自2001年10月任廣西壯族自治區黨委常委；2011年10月任商務部副部長，3年後轉任國家旅遊局局長。2018年3月國家機構改革後，李金早任文化和旅遊部黨組副書記、副部長，分管中央文化和旅遊管理幹部學院、文化和旅遊部恭王府博物館、文化和旅遊部人才中心、文化和旅遊部民族民間文藝發展中心。

綜合報道

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