虎落平陽被人欺！2月14日，在山東濰坊一個動物園內，有遊客竟用竹竿吊下一隻活雞，像釣魚一樣「釣老虎」，引誘牠跳撲捕食，以此取樂。有關短片曝光後，引發關注，動物園管理人員隨即回應，指是遊客自行攜帶雞隻入場，工作人員發現後已即時制止。不過，大部份網民都質疑遊客自攜雞隻入場的說法不可信，懷疑動物園是在事件曝光後推卸責任，又批評涉事的遊客不人道。

片段顯示，在一處觀賞老虎的圍欄外，有遊客高舉一根竹竿，竿子前端綁着一隻活雞，遊客向下垂釣、逗弄老虎。老虎看到活雞後，騰空躍起想要捕捉，但遊客卻不想讓老虎輕易得手，屢次抬高手裏的竹竿，令老虎撲空，搞得雞毛遍地。老虎亦因為躍起時來不及轉身，背部重重摔在水泥地上。

事後，動物園的工作人員接受內媒訪問，聲稱園方沒有餵飼老虎的項目，活雞是遊客自己帶進場內，在場的職員得悉事件後已馬上制止，並且對遊客進行批評。工作人員又聲稱老虎很健康，沒有受傷。

不過，網民對園方的解釋不滿意，紛紛質疑遊客如何能帶着活雞和長竹竿進動物園，亦聲討該名遊客的行為，認為遊客既不人道又愚蠢，一個不慎可能會在與老虎拉扯時受傷。

網民講啲乜：

la-nostalgie：不可能啊，遊客拎着一隻活雞和釣竿居然可以進去，動物園不管的嗎？

我要路過了：動物園很多都有賣活雞的，也有賣胡蘿蔔的，我感覺是動物園推卸責任

香菇一點都不香QAQ：對雞也是一種折磨。對老虎也是一種殘忍。建議把自己釣在那上頭。

七月檐角的貓mi：感覺替老虎有點心酸。畢竟也是百獸之王了，竟被這樣戲弄。

讓人頭大的女兒：太缺德了，拉黑名單，禁止這人出入任何娛樂休閒場所。

新浪微博／《齊魯晚報》

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