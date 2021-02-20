曾被中共捧到「上天」的中國電商巨頭阿里巴巴創辦人馬雲，早前遭中共連番出手打壓，幾乎跌落「地獄」，中國監管機構不但迫使螞蟻集團取消上市，還對阿里巴巴祭出反壟斷調查。不過，外媒最後證實馬雲活得「逍遙自在」，在海南島打高爾夫球。近日傳出螞蟻集團向當局妥協，或成為控股公司。美國CNN報道則指，儘管中共「不會殺死下金蛋的雞」，但螞蟻集團恐怕會由當日雄心壯志，期望成為主導內地金融創新的科企，變為一間平平無奇的「無聊銀行」（boring bank）。

報道指，螞蟻集團以支付寶聞名，每月擁有超過7億活躍用戶，加上網上投資、保險和消費者貸款等業務，目前管理的資產規模達到6,350億美元（約49,232億港元）。

不過，過去幾個月，中國政府對螞蟻集團展開各式各樣的管控，監管機構不僅迫使螞蟻集團取消IPO（Initial public offering（首次公開募股），還對阿里巴巴祭出反壟斷調查，提出監管新規則。

有傳螞蟻集團已與當局達成協議，將成為一間金融控股公司，這表示螞蟻集團須大幅增加儲備現金，或以其他方式削減消費者貸款業務規模，變相逼使螞蟻集團放棄成為主導內地金融創新的科企龍頭的宏願。

報道引述香港城市大學副教授Doug Fuller指出，中國政府正使用更嚴格的手段來監管這些涉及金融業務的App，目的不是要作出取締，而是要讓這些金融科技公司「夢醒」，不再「妄圖」取代傳統銀行業務。

新加坡國立大學客座高級研究員Alex Capri認為，中國科技巨頭的快速增長削弱了國有銀行及其他商業銀行的影響力，同時也削弱了中共的力量。因此，當局必須讓這些公司繼續受北京控制，以便在建設新的金融基礎設施或推出數碼貨幣時，令他們更能好好為國家服務。

彼得森國際經濟研究所（Peterson International International Economics）資深研究員Martin Chorzempa 則表示，北京對科技巨頭的監管，意味「不要殺死下金蛋的雞」，但必須對其保持謹慎。

CNN/ 台灣《自由時報》

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