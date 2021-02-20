兩岸疫情最新數字：大陸昨日新增8宗確診，均為境外輸入病例，3宗在廣東、2宗在上海，遼寧、湖南及四川各有1宗；另外新增新增無症狀感染者13名，均為境外輸入。大陸共累計確診89,824宗，死亡病例共4,636宗。台灣則有確診941宗，死亡個案9宗。

武漢肺炎疫苗面世，各國關注接種後的成效，但內地已有大學研究針對殺死武漢肺炎病毒的靶標藥。四川大學華西醫院生物治療國家重點實驗室，與中科院昆明動物研究所近日在《科學》（Science）期刊的網上版發表論文，指病毒中的主要蛋白酶「Mpro」在病毒複製過程中有關鍵作用，指針對「Mpro」的抑制劑，有發展成武漢肺炎靶標藥的潛力。

在論文中，研究團隊公佈針對武漢肺炎病毒Mpro抑制劑在老鼠模型的實驗數據，並指在一系列高活性的全新結構武漢肺炎Mpro小分子抑制劑，從分子、細胞和動物三個層面詳細闡述這些抑制劑的作用機理和抗病毒效果，從葯代動力學性質和安全性等方面證實該系列化合物具有開發成抗病毒藥物的潛力。

台灣在非洲唯一邦交國斯威士蘭（Swaziland）的國王姆斯瓦蒂三世（King Mswati III）則大讚台灣的藥物好。他周五（19日）在國會上突然自爆今年初曾感染武漢肺炎，表示自己吃了台灣送來的抗病毒藥物後，已經痊癒，他盛讚台灣的藥「一級棒」，更說國民只要確診，都該立刻服用。

姆斯瓦蒂三世沒有提及該抗病毒藥物的名稱，只說該藥物是透過吊鹽水的方式注射，而且療效好到自己在能宣佈住院消息前就已經痊癒。

52歲的姆斯瓦蒂三世是非洲最後一名專制君主；而斯威士蘭也是布基纳法索於2018年與台灣斷交後，台灣在非洲僅剩的邦交國。斯威士蘭目前仍在第二波武漢肺炎疫情中，也遲遲未獲得疫苗配送，英國上月已派遣緊急醫療團隊到當地幫忙加強公衞系統。

台駐紐約辦事處再有員工確診

台灣駐紐約辦事處周六（20日）證實一名領務組員工本周感染武漢肺炎，是兩個多月來該辦事處第2宗確診。辦事處表示已依專家意見消毒辦公室，分組輪流上班，領務服務暫不受影響。

該名確診員工最後一次進辦公室上班為2月10日，同組人員未居家隔離，仍持續進辦公室作業；駐紐約辦事處指，已依台灣中央流行疫情指揮中心專家意見，消毒相關辦公區域，並向外交部陳報處理經過。

不過，台灣駐紐約辦事處這次沒有主動揭露人員染疫訊息，被外界質疑做法不妥；辦事處解釋，最新病例不影響辦事處目前實施的分組輪流到班及領務為民服務，因此未對外公告。

這是台灣駐紐約辦事處兩個多月來第2宗員工染疫事件，上一次是去年11月26日。

新華社／法新社／《SCIENCE》／中央社

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