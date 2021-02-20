浙江省東陽市巍山鎮一間戲院影廳周四（18日）因為一氧化碳超標，令63人分別暈倒或感到惡心不適送院。內媒周六（20日）引述浙江省公安廳刑偵總隊警務技術二級主任馬繼雄指，因為戲院的新通風系統，吸入鍋爐排放的廢氣後，將含一氧化碳的廢氣帶回影廳所致。送院者當中，有5人證實一氧化碳中毒。

馬繼雄指，新風系統的進風口是在5樓的天台，與地下一樓的燃氣鍋爐排煙管只相隔半米，這排煙管是用作鍋爐開啟後，排放一氧化碳廢氣，誰知廢氣被吸入新風系統的進風口。馬繼雄說：「我們開展了現場勘察，現場調查訪問，然後我們要結合醫學的診斷跟人員的血液檢測，又回放了相關的視頻（影片），審核了一些圖紙等相關資料，綜合形成一個調查結果。3號放映廳位於5樓樓頂的新風進氣口，導致在3號放映廳裏面一氧化碳聚集，濃度上升，而導致裏面人員身體不適。」

東陽市已責成相關部門追責，落實整改，並依法依規處理，同時針對該市內公共、娛樂場所進行全面安全檢查和專項整治行動。涉事的東陽市巍山鎮的新天地購物中心已經暫停營業。

事發後影廳內的63人全部被送到東陽市人民醫院治理，其中5人被確定為一氧化碳輕度中毒；截至2月19日晚，5人繼續留院觀察。

上海澎湃新聞網

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