武漢肺炎疫情爆發至今已逾一年，中方一直積極擺脫疫情輸出國的形象，並暗示病毒或由其他國家傳入。據美媒報道，早前曾實地走訪武漢調查的世衞專家組，目前已將傳播病毒源頭範圍縮小，並確定了兩種可能攜帶病毒的動物，包括鼬獾及兔子，兩者過去一直在武漢華南海鮮市場有售。專家組並認為應把東南亞國家納入疫情源頭的調查範圍。

據《華爾街日報》報道，世衞專家小組目前雖然仍對疫情源頭有多種假設，包括未確定武肺病毒最初先經武漢華南海鮮市場的動物傳播給人類，還是早已在其他地方傳播。不過，專家組就把曾經在華南海鮮市場出售的鼬獾和兔子，列為把武肺病毒傳染給人類的可疑源頭。即使部份存放於市場冷凍庫的鼬獾屍體對病毒檢測呈陰性，但專家組相信鼬獾有可能是病毒宿主，兔子則容易感染武肺病毒，亦可能是傳播媒介。據資料顯示，鼬獾與鼬鼠、水獺同屬鼬科，在中國主要分佈在華南地區，雖然是保育類動物，但常被獵捕作為食物或毛皮交易。

華南市場粵滇養殖場入貨

據專家組成員、動物學家達薩克指，華南海鮮市場內的十個販賣野生動物攤販，其野生動物供應鏈包含廣東、廣西及位於東南亞邊境附近的雲南養殖場。他形容這是重大發現，因為科學界過去曾在雲南的蝙蝠中發現兩種與武肺病毒高度相似的病毒，此外亦曾在廣西、廣東的穿山甲發現類似病毒。

專家組亦指出，疫情源頭調查也需要追查其他國家，特別是泰國、柬埔寨等近期發現類似武肺病毒的東南亞國家。

專家組成員、澳洲微生物學家杜葉亦認為建議合理，但就強調這不代表東南亞便是病毒源頭，或病毒並非源自中國，同時亦需要確認華南海鮮市場過去經合法或非法途徑所販售的野生動物種類。

經冷凍食品傳入可能性不大

此外，歐洲多國早前發現有確診患者透過與鼬獾同屬鼬科類動物的水貂而被感染，因此專家組亦建議中方需大規模對境內的水貂養殖場進行檢測。

對於中方過去聲稱武肺病毒最初可能經由冷凍食品傳入中國的論述，本身是糧食及動物疾病專家的專家組成員安巴雷克周四在記者會上指，病毒在2019年仍未傳播至全球，中國以外的食物處理廠亦未有爆發疫情，「因此病毒由此路徑傳入中國的假定，並非我們要追查的事」。

安巴雷克強調，世衞會繼續研究病毒是否經由華南養殖場的野生動物傳入武漢海鮮市場的可能性，因為該市場有不少冷凍肉食的來源都來自華南地區。

華爾街日報/路透社