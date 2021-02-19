美國再有國會議員重新提出「防止台灣遭侵略法案」，授權總統必要時可以有限度動用武力防衞台灣，協助台抵抗大陸在台灣海峽的軍事集結，以遏制中共對和平的民主力量動武。台外交部感謝美國國會參眾兩院的友台作為，將持續關注法案後續審議情形，並深化台美友好合作。

授權總統武力衞台

防止台灣遭侵略法案去年曾被國會議員在參眾兩院提出，但當時因進入大選重要時刻，法案未排上議程。國會復會後，共和黨參議員史考特（Rick Scott）及共和黨眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler），周四（18日）分別在兩院重新提案。法案也提到美台建立安全對話、舉行聯合軍事演習、就雙邊貿易協定展開協商等，並鼓勵總統或國務卿到台灣與中華民國總統會晤。台外交部發言人歐江安回應，拜登上任後，已多次重申遵守「台灣關係法」及「六項保證」，並強調對台灣的承諾「堅若磐石」。 外交部將持續關注法案後續審議情形，並與美國會及行政部門密切聯繫，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

另外，民主黨眾議員舍曼（Brad Sherman）和共和黨眾議員金映玉同日亦推出議案，要求國務卿落實策略，以恢復台灣在世衞組織及其執行機構世界衞生大會的觀察員地位，議案已獲兩黨大批議員支持。

自由亞洲電台/美國之音