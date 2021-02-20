內地繼貴州茅台的總工程師兼首席質量官王莉成為「白酒院士」後，再有大型企業的負責人獲地方科協列為推薦名單，或能成為中國工程院增選院士候選人。山東黃金集團有限公司董事長、黨委書記陳玉民，獲山東省科學技術協會選為2021年中國工程院院士山東省候選人，不但被外界諷刺為「黃金院士」，更令兩院（中國科學院、中國工程院）的評選機制是否有說服力的爭議進一步升溫。

山東科協本月5日發佈的擬推薦對象公示指出，59歲的陳玉民為安徽六安人，擁博士學歷及高級工程師職稱。他現時除擔任山東黃金集團的職務外，亦兼任山東政協經濟委員會副主任。他被指成功帶領山東黃金集團成為全國最大的黃金生產企業，躋身全球黃金公司第10位，一度是有色金屬行業上市市值最大企業，獲評「中國工業大獎」。

科研方面，陳玉民曾以第一位完成人獲得國家科技進步二等獎1項、山東省科技進步一等獎3項、中國黃金協會科學技術特等獎1項等，在《中國礦業》等主要期刊上發表多篇論文。

不過，內媒記者發現，與其他入圍科學專家比較，介紹陳玉民為企業家的篇幅更多，包括他帶領山東黃金晉身全國最大黃金生產企業，曾獲評「袁寶華企業管理金獎」、「全國優秀企業家」、「中國上市公司最受尊敬企業家」、「中國上市公司最具戰略眼光董事長」、「中國上市公司（20年）傑出經濟人物」、「山東省優秀企業家」等獎。

內地企業資料查詢網站企查查的資料顯示，山東黃金集團為國有企業，山東省國資委、山東國惠投資有限公司、山東社會保障基金理事會分別持股70%、20%、10%。集團旗下擁有一家上市公司山東黃金（600547）。不過，山東黃金近年市值已被紫金礦業拋離，以昨日收市計，山東黃金市值為929億元人民幣（約1,110億港元），但紫金礦業市值為3,362億元（約4,034億港元）。

山東科協昨日（19日）回應內媒指，該會是按中國科協的標準和要求推薦候選人，至於相關標準和要求可以在中國科協網站查閱，至於針對候選人名單引發的爭議，山東科協稱嚴格按照標準推薦，沒有說法可以提供。

山東科協除推薦陳玉民為工程院院士增補候選人外，還有另一名企業家，即隔而固（青島）振動控制有限公司董事總經理尹學軍，他持有隔而固（青島）6%股權。

社會輿論質疑王莉與陳玉民的研究領域的技術含量是否足以成為兩院院士，並質疑貴州、山東兩地院士推薦過程「舉賢不避富」，有失客觀公正。

對於陳玉民及王莉獲推薦，被網民分別諷為「黃金院士」及「白酒院士」，引發爭議，貴州科協此前回應指，正調查王莉獲推薦的情況，目前仍未有披露具體進展。中國工程院負責人則表示，根據院士增選工作規定，王莉仍處於地方科協推薦公示階段，並非2021年院士增選有效候選人。

貝殼財經

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