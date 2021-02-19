中印邊境在去年中爆發衝突，中方秘不發喪八個月。至昨日，官方在追封榮譽稱號時，首次披露解放軍在當日最少有四死一重傷，官媒更以近乎小說方式詳細記載當日衝突，營造軍人英勇愛國形象：營長陳紅軍帶着官兵，衝入「石頭雨」、「棍棒陣」後死亡；士兵王焯冉下激流拯救同伴後被沖走，死前囑咐：「你先上，如果我死了，照顧好我老娘！」有外交人士稱，中方至今才願意公開死亡數字，證明中印邊境緊張氣氛已緩和。

中印兩國在去年6月15日，即國家主席習近平生日當天，在接壤邊境爆發40多年來最嚴重的血腥衝突，當時印軍承認有20人死、76人傷。《環時》總編胡錫進僅承認有死傷，但不透露具體數字，俄羅斯官媒Tass日前更大爆解放軍當日45人死亡。央視昨稱中央軍委向解放軍團長祁發寶授「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，營長陳紅軍授「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，三名士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功，今次授封間接證實當日最少四死一重傷。

肉身護連長 叫同袍先走

《解放軍報》頭版昨以「英雄屹立喀喇昆侖」為題，透過對白及回憶等，渲染出犧牲解放軍的英勇形象。文中沒有點名印度，僅用「外軍」取代。報道稱印軍越界起帳篷，團長祁發寶上前交涉，印軍其後湧出，「黑壓壓擠滿了河灘」，祁斥責印軍「你們破壞共識，要承擔一切後果！」組織官兵佔據有利地形。印軍用鋼管、棍棒、石塊發起攻擊，祁頭部遭到重創。陳紅軍、陳祥榕及肖思遠三人衝入「石頭雨」、「棍棒陣」營救團長，戰死收場。陳祥榕用「用身體和被砸壞的盾牌護住營長連長」，肖思遠「用身體為戰友遮擋石塊、棍棒的攻擊」，兩人同是19歲。報道形容當時是「團長頂在最前面阻擋外軍，營長救團長、戰士救營長、班長救戰士。」最終「外軍潰不成軍、抱頭逃竄」。

文中亦落力大賣溫情，多次引述戰死軍人的日記，稱自己無法盡孝，只因「背後就是國家，沒有時間愛」。士兵王焯冉跌入當地激流，他推了四名士兵上岸，自己卻卡在石縫，高呼「你先上，如果我死了，照顧好我老娘！」最終他被沖走死亡。

自揭內情證氣氛緩和

中國外交部發言人華春瑩指，印度多次渲染和炒作傷亡，《解放軍報》公佈事實真相，有利外界了解事實真偽和是非曲直。國防部發言人任國強則指當日衝突「責任全在印方」。印媒則報道，中印兩軍已經由邊境另一衝突熱點班公湖完成撤軍，今日（20日）雙方會舉行第十輪軍方談判，討論雙方拉達克省接壤的三個地點撤軍，包括曾經爆發衝突的溫泉地區（Hot Springs）。

印媒The Print引印度陸軍北部戰區司令Joshi稱，中國是被迫與印度舉行會談。他稱在去年8月印度取得曼冬湖（Spanggur Gap）高位，中國卻違反協議嘗試登頂，印方隨做好開檐準備，解放軍行動失敗，只好與印度舉行第九輪和談，同意雙方撤兵。中央社引述分析指，北京方面覺得中印邊境的階段性緊張關係已告一段落，可公佈當時衝突的一些內情。

《國防時空》