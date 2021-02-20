山西省長治市黎城縣古城大街的玉生池澡堂，昨日（19日）下午發生大火，當局指已造成5死1傷，傷者已送當地醫院救治。起火原因仍在調查中。

廣東收派電子利是最多

內地官方為防疫情擴散，大力推動今年農曆新年「就地過年」。微信今日公佈「2021雲上春節社交生活報告」，數據顯示，農曆新年期間，派利是最爽手的省份是廣東，其他依次為江蘇、浙江、山東和河北。

就地過年下許多民眾改用短片拜年或發表短片，報告指，最愛刷微信影片號的城市是北京，最愛發表影片號的城市是廣州。最喜歡開直播的城市頭三名依次為北京、深圳和上海。

雲過年下，外賣活躍度則去年同期增長163%。新上架的紅包封總數為3,000萬，而人均擁有7.37個微信紅包封面。

今年就地過年的人數估計有1億人。

共機本月首入台「北空域」

Facebook「西南空域」專頁今日發文，指解放軍早上以多空層多批次模式，進入台灣的西南及北部防空識別區，是本月首次有共機飛入北部空域。台軍戰機升空跟蹤監視，並於8時56分至9時07分的11分鐘內，四度廣播驅離。另外，專頁指美國海軍同時以EP-3E偵察機以及P-8A巡邏機通過巴士海峽。

台擬增拉法葉艦防空力

台灣《自由時報》報道，台軍打算耗資300億元新台幣（約83.2億港元），為6艘服役逾20年的法國製拉法葉級巡防艦升級，除汰換戰鬥指揮管理系統外，最主要是將老舊的海欉樹防空導彈系統，改由中科院研製的垂直發射海弓三丶海劍二導彈系統取代，以大幅提升戰艦的防空能力。軍方人士透露，此升級方案有望明年獲編列預算。

武漢推無人駕駛的士試乘

武漢將在下周四（25日）啟動無人駕駛的士的免費試乘計劃，屆時武漢市民可用手機App免費預約，在武漢經濟技術開發區體驗無人自動駕駛的的士行駛狀況。據了解，這款東風風神Robotaxi在車頂裝有3個激光雷達、8個鏡頭、衞星定位導航及人工智能決策系統，以實現無人自動駕駛。不過，基於法規要求，車內仍會配置一名「安全員」，確保在緊急情況下可由人手接管汽車。

綜合報道

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