大力反美的上海復旦大學中國研究院高級研究員、教授陳平，日前受訪時指身在美國德州受暴風雪影響，無意中透露他在美國長期居住，更在美國過農曆新年。外媒更懷疑，他在德州持有一間近3千呎的獨立屋。對於被指住在美國豪宅，卻批評美國陷於水深火熱，陳平回應時仍死撐，指自己的生活並不好過。

自由亞洲電台報道，根據美國公開的房地產交易紀錄，與「反美鬥士」陳平譯音一致的業主Chen Ping，持有德州首府奧斯汀（Austin）北面斯德伯克（Cedar Park）社區一間獨立屋。

地產經紀的資料顯示，Chen Ping所住的大宅位於一個高級住宅區內，於2013年建造，佔地7,800平方呎，周圍有橡樹包圍；獨立屋的面積有2,725平方呎，有4個房間、2個浴室、雙車庫及高樓底，而且可遠眺高爾夫球場，中小學及高中的校區評分都在7分以上。

面對國內聲音批評陳平「反美是工作，赴美是生活」，陳平今（20日）發佈長達16分鐘的片段回應，片段經過多次剪輯，陳平在片段中透露自己原本打算去年11月回上海，卻諉過於「美國檢測武漢肺炎的標準遠落後於中國」，令他延誤上機的時間，最後只好退票，呆在家裏。

片段中，他又不忘繼續宣揚美國陷於水深火熱之中，指他所住的德州缺水缺電，估計最壞情況是沒有糧食，他又擔心美國會發生暴亂，揚言自己家如被搶劫，「現金也沒有用，唯一值錢的是電腦」，更形容自己待在奧斯汀的生活絕不好過，沒安全感。

不過他的解釋似乎未能令網民信服，微博繼續有網民批評他說話違心，兩頭拿好處，要求他回中國，貢獻國家。

內地網民講啲乜：

撈仔呂：說實話我真的理解不了，說再多也是虛的，你說的東西，跟內心最真實的想法是相反的，你選的生活是就是你內心最真實的想法。我要取關了。

風中狂人007：一家子潛伏敵營打入美帝心臟，佩服你的演技。

哈哈真是服了：我敬佩錢學森等老一輩科學家，國家一窮二白回來建設國家，有些人全家在美國卻在國內網絡滿嘴愛國，女兒嫁美國人入籍美國了，愛哪個國？

Anduin_lothar：一句話概括：你就是典型的利己主義者。兩頭拿好處，所以少在這裝高尚。

藍黑之城：國家培養了你，去美國幹嘛？趕緊回來，美國不幸福。

自由亞洲電台／新浪微博

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