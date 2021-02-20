曾是鄧小平的死敵、當年被迫落台後遭中共當成「透明人」的已故國家領導人華國峰（1921－2008年），近年才獲得中共官方較為正面的評價。在北京，人民大會堂今日舉行「紀念華國鋒同志誕辰100周年座談會」，雖然中共總書記習近平未有現身，但兩位中共政治局常委，包括中央書記處書記王滬寧，以及國務院副總理韓正均有出席，王滬寧更在會上發表講話，反映中共既想突出重新評價華國鋒，但又不想過於高調。

根據官方新華社的報道，在座談會舉行前，王滬寧、韓正等「領導同志」會見了華國鋒的家屬。報道形容，華國鋒「是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，曾擔任黨和國家重要領導職務，為中國革命、建設、改革奉獻了畢生精力。」

至於王滬寧則在講話中讚揚，華國鋒「是革命的一生、戰鬥的一生、全心全意為人民服務的一生，為黨和人民事業作出了重要貢獻」。

華國鋒一直是中共極富爭議的人物，當年被毛澤東指定為接班人，並留下遺言：「你辦事，我放心」。1976年10月毛澤東死後，華國鋒與汪東興、葉劍英等中共元老聯手逮捕四人幫，結束文化大革命，成為黨政軍最高領導人。有指，當年是他提出所謂「兩個凡是」，即「凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循」，結果遭鄧小平等人攻擊。至1980年底，華國鋒被迫辭去國務院總理，次年再辭去中共中央主席和中央軍委主席等職務。

不過，華國鋒退出中共領導後，仍獲保留中共中央委員會委員的職務，從1969年九大開始至2002年十五大結束，做足33年，創下中共歷史上最長紀錄。

曾有一段很長時間，中共官方對華國鋒主政時期的評價，貶多於褒。1989年5月31日，鄧小平談及華國鋒時，甚至稱「華國鋒只是一個過渡，說不上是一代，他本身沒有一個獨立的東西，就是『兩個凡是』。」直至華國鋒死後，官方評價才有了變化。2008年8月，新華社發佈的《華國鋒同志生平》，對他當年平反冤假錯案、經濟建設、撥亂反正等給予很高評價，未有再提及「兩個凡是」以及「個人崇拜」等問題。

新華社 / 《蘋果》資料室

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