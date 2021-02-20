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「台灣第一特務」淪共諜 軍情局4前將領違《國安法》被起訴

40分鐘前
台北地檢依《國安法》等罪，起訴4名軍情局，包括岳志忠（左）、周天慈（右）、大聲喊冤稱自己是「台灣特務」的張超然（中），及未曾現身的王大旺。

台灣軍情局第5處前處長兼退役少將岳志忠、退役上校張超然及周天慈，涉嫌在2013年至2017年期間，陸續前往大陸會見國安人士，並引薦曾在軍情局任職的王大旺前往，王大旺涉嫌將軍情局成員的個人資料交給對岸。張超然曾是軍情局派駐北京偽裝成商人的台諜，如今變節成共諜，為大陸來台發展組織，台北地檢署今依《國安法》、《國家情報工作法》等罪，起訴岳志忠、張超然等4人。

張超然去年被檢調約談時就自爆：「我是台灣第一個特務去大陸的，六四天安門的時候就我一個人在大陸。」還說他是台灣派去大陸工作的特務，工作是為保衞台灣安全，還表示：「我是赫赫有名的大特務！」媒體問他是不是被吸收為對方？他還罵髒話回應：「媽的屁啦！被吸收！」強調自己是清白的。

但檢調查出，張超然與一名自稱「韋先生」的中方人士往來密切，張超然退休後，最早從2013年開始廣邀曾是軍情局的同袍赴大陸和官員見面飲宴，先吸收了周天慈，兩人多次赴中，再吸收了岳志忠，而岳赴中時不但全程接受對方招待，還被監聽出接受對方提供數萬元人民幣。

張、周兩人之後又吸收曾任軍情局的劉姓上校，但劉男赴中一次後就沒再去。劉男應訊時，稱在大陸時遭軟禁3天，但他並沒被吸收，所以就不敢再去大陸。

曾任軍情局的王大旺，不但被張、周吸收，還把自己當年軍情局的幹部、同袍名字和現況交代給中方，因此王也涉嫌洩露機密。

檢方調查後，認定張超然、周天慈涉犯《國安法》發展組織既遂罪；岳志忠要去吸收他人但未遂，仍觸犯發展組織未遂罪；王大旺則涉犯洩密罪，四人今被台北地檢署起訴。

台灣《蘋果新聞網》

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