廣東省湛江濂江巿今（20）日凌晨，有兩幫人在酒吧外發生衝突，其中一名姓羅男子被多人圍毆，後更遭一輛私家車兩次輾過，送院搶救後證實不治。警方調查指，駕駛男子原本想驅車替羅姓男子解圍，惟意外將後者碾壓並捲入車底拖行。

事發於濂江巿同濟南路一間酒吧門口，當時有兩批人因為汽車輕微碰撞而引發爭執。片段見，羅姓男子身穿白衣，遭多人毆打致倒地，直至相信是護衞的人員來勸阻，對方才肯停止。惟一輛黑色私家車此時突然啟動，將羅姓男子輾壓並拖行，旁人四散閃避，私家車其後又將羅男拖行出馬路，前轆再次輾過羅姓男子，才驅車離去。

事後，警方指羅姓男子送院搶救無效後死亡，又拘捕懷疑與事件有關的8人，其中1名姓吳的男子是死者同伴，警方指當時原本意圖駕車衝撞對方，解救羅男，惟未看清羅男明倒地位置，致使他被碾壓並捲入車底拖行。

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