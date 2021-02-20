柬埔寨自去年11月以來，再次有武漢肺炎本土確診個案，當地傳媒報道，首都金邊昨（19）晚，新增32宗武漢肺炎確診個案，當中大部份是中國人，其中2人疑在隔離期間，賄賂保安員外出，造成社區大爆發。

《高棉時報》（Khmer Times）報道，最初確診的是一名中國女子。該女子周五計劃出國前進行核酸檢測，結果呈陽性。當局隨後追蹤她的密切接觸者，大部份密切接觸者同樣對核酸檢測呈陽性反應，結果當局發現32宗確診個案，31宗是中國人，其餘1宗為越南人。

報道亦提到，今次傳染的源頭疑是4名在酒店隔離的中國人，他們賄賂保安後離開酒店，並到過巿內其他公寓過夜，4名中國人中，2人對核酸檢測呈陽性。而曾經有確診者光顧的夜店N8目前已經停業，而涉疑受賄的2名保安員亦被拘捕。

中國駐柬埔寨大使館網站發聲明指，有個別中國公民到柬埔寨後違規離開隔離酒店外出；還有少數在柬中國公民得知檢測結果為陽性後，故意藏匿，逃避隔離治療，呼籲在柬中國公民務必遵守當地政府各項防疫規定。

柬埔寨首相洪森在電視講話中形容，這次大型社區感染是「很糟糕的情況」，但呼籲國民不要因此歧視中國人。

《高棉時報》

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