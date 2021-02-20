擁有250萬粉絲的微博大V「辣筆小球」，因為發出質疑中印衝突陣亡的解放軍人數的帖文，被當局以尋釁滋事罪刑事拘留。當局全方位發動輿論攻擊「侮辱英烈」的「辣筆小球」，除了眾官媒批評他「詆毀英雄，法理難容」外，自媒體亦起底助攻。「辣筆小球」的真名是仇子明，38歲，曾任《經濟觀察報》記者，他曾揭上市公司內幕交易被全國通緝，又在內地女星范冰冰陷陰陽合同風波時，爆出范冰冰在江蘇南京被捕的消息。

自媒體數出仇子明過往的「劣迹」。仇子明是《經濟觀察報》記者，2010年5月他得到線索，指總部位於浙江省麗水市遂昌縣的凱恩股份，實際控制人王白浪在集團改制過程中，涉嫌侵吞國有資產、侵佔國有土地、將上市公司資產轉至個人腰包；2010年6月7日開始，他以《經濟觀察報》記者身份，連續發表題為《凱恩股份改制：偷天換日謎團待解》、《凱恩股份再調查：隱瞞的關聯交易》等多篇文章，引發社會的廣泛關注。

不過，遂昌縣警方指仇子明涉嫌「損害公司商業信譽罪」，對他發出全國通緝，之後一度將他刑事拘留。《中國日報》英文版2010年12月又指，仇子明收受5萬元人民幣（約5.98萬港元）賄賂。

自媒體又指，2017年7月，仇子明曾與另一名微博大V在網上相約打架，更指仇當時攻擊《足球》報記者趙震，兩個人約在山東濟南，隨後被公安部門制止。

自媒體批評仇子明作為一名記者，「卻並非一個客觀、嚴謹的人」，更指他「以前當記者是的『亂語』被追究刑責，今次公然詆毀、侮辱英烈的行為，自然也會承擔刑責。

仇子明發出質疑帖文後，不但被微博封殺，更被江蘇南京警方以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。內地網民迅速起底，發現他曾經報道過上市公司關聯交易內幕，遭「全國通緝」，亦聲稱涉嫌逃漏稅的藝人范冰冰，「陰陽合同」只是「冰山一角」。

有網民則在內地企業資料網站，發現仇子明與兩間公司有關聯，分別是屬於「非正常戶」的南京晉泰陽投資管理有限公司，及江蘇令行閣文化發展有限公司。2013年仇子明曾因信用等級低，狀告微博，但案件卻被法院駁回。

綜合報道

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