中印軍隊去年6月在有主權爭議的加勒萬河谷發生激烈衝突後，事隔近8個月，中國才透過官媒報道中央軍委表彰衝突中犧牲的解放軍，首度證實當日至少有4人死亡，但公佈的死傷人數遭到質疑，有不願透露姓名的軍事專家向《蘋果》表示，印度軍隊在山地戰的能力高於解放軍，形容後者戰敗是很合理，質疑官方謊報軍情。另外，因受重傷而獲授榮譽稱號團長祁發寶，亦被翻出曾激動地對印度士兵大聲講粗口，顯示他不擅英語要靠繙譯。

《解放軍報》昨（19）日的報道形容，解放軍「取得重大勝利，外軍潰不成軍，付出了慘重代價」，惟不願透露姓名的軍事專家指出，印度軍隊擁有全球最龐大的山地戰部隊，當中有藏兵和山民，適合高原作戰，而中國解放軍體能未必適應，雙方以人海戰術交戰，中國沒有太大勝算，戰敗很合理，否則及後也不用調動西藏民兵上山支援。該軍事專家又指，解放軍若真的「取得重大勝利」，死傷僅5人，早已「大鑼大鼓慶祝」，現在明顯是撒謊，「歷史上不是第一次，亦都不會是最後一次」。

另外，在《解放軍報》報道中，聲稱是「『外軍』公然違背與我方達成的共識，越線搭設帳篷」；但據台灣中央社去年6月兩國爆發衝突後的報道，指有印度新德里具軍方背景人士透露，是次中印衝突的原因，是因為解放軍試圖在克什米爾拉達克（Ladakh）的加勒萬河谷（Galwan valley）位於山脊高地的第14巡邏點興建一座觀察哨站，違返雙方軍長級會議於6月6日達成各自從對峙點撤回的共識。

至於官方指祁發寶去年6月的衝突中僅帶幾名官兵，有誠意地向印度軍方交涉，但一段相信是去年5月底拍攝的片段顯示，祁發寶曾對印度軍人相當激動。片段拍攝地點相信是在喜馬拉雅山上的「里普列克山口」，該處是中印兩國民眾互通來往的重要門路。影片見，身為團長的祁發寶想直接通過，卻被印度軍方擋路，不擅英語的祁發寶指揮下屬，要求下屬向印軍表示要到印軍後方執勤，又連珠炮發，向印度軍高喊「滾，不想打仗就滾」、「老子不喜歡他們」、「否則引起一切後果由他們承擔」。相反，印度軍表現得很有耐性，不斷以英文回應，堅持要求共軍繞道。

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！