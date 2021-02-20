美國總統拜登上任後，台美關係仍然相當緊密，台灣首度收到拜登政府正式經貿信函。在半導體晶片短缺令車廠被迫減產後，美國主動接觸台灣解決，台灣經濟部長王美花接到白宮國家經濟委員會總監迪斯（Brian Deese）的信件，信中美方感謝台灣對汽車晶片的協助，也表示台美在半導體產業有中長期進一步合作潛力，更希望在台美經貿關係繼續緊密合作。台灣官員認為，信件顯示在外交、國安、經貿團隊與美方高度協作，以及台灣產業地位穩固，是世界可靠夥伴而非威脅。

台灣《自由時報》取得信件全文，迪斯在信中感謝王美花親自支持，以解決世界汽車製造商面臨的半導體短缺問題，美國車廠仍十分擔憂汽車晶片缺貨對今年組裝生產線的影響。拜登政府樂見及贊同台灣經長明確承諾和製造商一起努力，以減緩晶片不足影響。

信中又提到台灣已是美國第十大貿易夥伴，台積電最近決定在美國投資35億美元（約273億港元）在亞利桑那州興建半導體工廠，將會強化美台在關鍵產業領域的經濟合作。信中又提到「美台經濟合作的未來前景一片亮麗」，美國政府見到中長期美台間更廣泛接觸的明顯可能性，以強化半導體產業供應鏈韌性，拜登政府期待就更廣泛美台經濟關係密切合作，包括促進雙邊貿易。

報道引述知情官員指出，拜登重要經濟顧問直接致函台灣經濟部長，且對台灣相當肯定，顯示台美雙方仍有穩固經貿基礎，也顯示在車用晶片以及與拜登政府經貿關係上，外交、國安及經貿團隊高度協作、運作良好。官員又指出，王美花首次接到美方晶片協助的要求，就是由台灣駐美代表蕭美琴透過電話通知，總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮也深度參與，在協調下達到與美外交、經貿雙重進展。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）莎琪昨日則證實，經濟與國安團隊已直接與晶片製造商聯絡，但未有透露製造商是哪間。美國媒體則報道，迪斯與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與美國車廠、供應商會面後，美方就向台灣尋求協助。

台灣《自由時報》／中央社

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