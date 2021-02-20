世衞專家組前往湖北武漢，追查武漢肺炎病毒來源，報告認為病毒不是從實驗室洩漏，反而鎖定鼬獾和兔子是將病毒傳給人類的動物。不過，仍有科學家認為世衞調查被北京控制，更發現疫情源頭武漢華南海鮮批發市場沒有售賣蝙蝠，稱「99.9%確信病毒來自實驗室」，劍指收藏全球最大蝙蝠病原體之一的中科院武漢病毒研究所。

德國漢堡大學（Universität Hamburg）的物理學者維森丹格（Roland Wiesendanger）去年進行研究，發現很多論點都指證病毒來自實驗室。他以沙士、中東呼吸綜合症等與冠狀病毒有關的流行病作比較，武漢肺炎疫情蔓延逾一年，仍未發現病毒從蝙蝠向人類傳播的中間宿主，顯示人畜共患病理論沒有合理的科學依據。

維森丹格認為，武漢肺炎病毒有兩項特性，都沒有在之前的冠狀病毒中發現，認為這病毒並非天然形成。他指，被指是疫情源頭的武漢華南海鮮批發市場，一直沒有出售蝙蝠，而蝙蝠不可能飛2,000公里從南方省份的洞穴飛到武漢。他又指，中科院武漢病毒研究所收藏全球最大的蝙蝠病原體，之前研究的文獻及出版物，都指研究所的實驗目的，是要讓這些病毒在人類身上更具傳染性、危險性與致命性，而實驗室之前亦發現有安全重大缺陷。

目前疫情仍未能控制，維森丹格認為要預防疫情大流行，就應追查病毒來源，「這不再只是一小撮科學家的事，而是必須立即成為公開辯論的主題」。

與美國總統拜登關係密切、美國基因學者孟天行（Jamie Metzl）接受法媒《Le Point》訪問時則批評，世衞是「十分脆弱的機構」，專家組到武漢調查病毒來源，調查方式一開始就被北京主導，領導該小組的恩巴瑞克就在離開武漢後改口說，由於全球其他地方的食品工廠最早並未傳出大範圍武漢肺炎疫情，因此病毒不太可能透過其他進口急凍食品進入武漢。

孟天行又稱，以他「對亞洲及中國的了解」，認為實驗室外洩病毒並非陰謀論，但也不特別指控北京當局蓄意犯罪，因為意外確實會發生，但不能饒恕的是掩蓋事故。他又以2003年沙士疫情為例，直斥「中國政府不可信任」，當時他們最先想到的是如何掩蓋事實，拘押試圖傳播事實真相的公民記者。

法廣網／德國之聲

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