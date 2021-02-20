歷經反送中運動、中央頒佈港版「國安法」後，港人持續出走海外。自由亞洲電台報道，一批旅美中國民運人士日前發起「新黃雀行動」，以救援流亡海外的香港抗爭者。據悉，早前一名香港勇武派抗爭者，經由墨西哥偷渡進入美國，得到了他們的幫助。目前還有好幾名香港人，期望得到美國政府的保護。

「黃雀行動」源於香港民主人士司徒華等，於1989至1997年間、協助在六四事件中遭中共通緝的政治異見人士經香港，再轉赴西方國家的行動。

現居美國拉斯維加斯的中國民主黨全國聯合總部主席汪岷表示，在六四事件後，香港民主派曾對中國民運人士有過很大的幫助，幾十年後，香港人民正面臨中共和港府威脅鎮壓時，作為以前受過恩惠的人，將義不容辭地幫忙。

現居洛杉磯的中國民主黨全國聯合總部副主席鄭存柱則表示，一批民運人士在農曆新年聚會時，經過討論決定發起這次行動，目的是救助在2019至2020年之間曾經參加反送中運動，在香港被抓捕、控告，將面臨審判的抗爭者。

鄭存柱說，目前已有一名從墨西哥偷渡到美國的香港勇武派抗爭者得到他們的幫助。現時，還有好幾名香港人跟他們聯絡，希望獲美國當局的政治庇護。

汪岷謂，「新黃雀行動」的援助方式包括營救、幫助和安頓，救援對象將不止包括流亡港人，也會有因參加香港反送中運動而被中共逼害的大陸人士。不過他特別提到，這項行動目前面臨資金困難，需要與人道團體和機構合作籌集資金。

自由亞洲電台

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