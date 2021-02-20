內地「 山寨」能力驚人！風靡全球的語音平台Clubhouse，曾在內地曇花一現，成為網民的語論綠洲，只可惜最後還是敵不過北京當局的封殺。內地隨即推出與Clubhouse僅一字之差的Clubhorse，就連使用介面亦山寨得十足十，首日推出已累積用戶近30萬。然而，Clubhorse推出沒多久就無法使用，疑與「正版」一樣遭官方封殺。不過，亦有網民指，Clubhorse可能是網民惡搞、虛構出來的「行為藝術」，未必真實存在過。

據悉，Clubhorse的使用介面與Clubhouse幾乎一模一樣，只差沒邀請碼的限制，驟眼看，還以為是Clubhouse中國版。有傳Clubhorse是由阿里巴巴所研發及推出，亦有傳是北京微米創想科技公司的產品，但兩間公司均未有作出澄清。

Clubhorse在內地上線不到3小時，用戶就突破10萬人，首日累近用戶量更有近30萬人。不過，有網民發現，Clubhorse推出後沒多久，已無法使用，登入時會跳出「因違規已暫停服務」的通知，疑似遭中國官方封殺。

對於名稱極度相似一事，Clubhorse創辦人接受內地自媒體訪問時解釋，名稱靈感其實來自成人喜劇動畫《馬男波傑克》（BoJack Horseman）。不少外媒都報道Clubhorse被封殺的消息，就連日媒亦作出介紹。

早前有媒體報道，阿里巴巴推出與Clubhouse無論在界面、功能都十分相似的MeetClub。隨後，有指MeetClub其實只是阿里員工內部自用的通訊平台，阿里並沒有將之商業化的計劃。

美國《赫芬頓郵報》/ 新頭殼

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！