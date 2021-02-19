中國出生人口持續減少，工信部前部長苗圩去年曾提出，中國已走出人口紅利期，老年化問題日益凸顯，帶來經濟、人口、就業等問題。而東北三省更是在全國超前老化，部份地區出生率大跌逾3成。國家衞健委近日就提出「率先在東北地區全面放開人口生育限制」的試點方案。社科院人口與勞動經濟研究所研究員張翼向《蘋果》表示，預料國內會加快推行，兩會後全國全面開放生育的可能性很大，不過，要民眾配合多生，政府需要增加其他誘因鼓勵才行。

根據2010年人口普查數據顯示，遼寧、吉林、黑龍江三省的生育率分別為0.74、0.76、0.75，意味着東北三省平均每個婦女所生的孩子少於一個，生育率低於全國大部份省級行政區。另外，2018年，全國31個省市區常住人口中，只有4個省市出現負增長，除了北京，就是東北三省。從2014年至2019年，黑龍江省人口減少了81.7萬，吉林省減少61.65萬，遼寧省減少39.7萬。

出生和常住人口減少，加劇人口老化。東北三省的人口老化程度高於全國平均水平，養老負擔越來越重，近年來，東北三省的養老保險基金支出亦高於收入。2018年中央出台養老金中央調劑制度，各省上繳一定比例的養老金，再通過中央分配去各地方。東北三省連續數年都躋身中央調劑金的最受益地區，在2020年，東北三省的淨受益達到1,186億元人民幣（約1,418億港元），佔總金額的6成多。

張翼向《蘋果》表示，東北人口流動時間長，量也大，令地區人口負增長的局面嚴重，加上之前在計劃生育時期，東北執行得較徹底，所以人口增長很讓人擔心。他又指，國內如果不改變政策，未來「老年化會非常快」，會導致社會消費力不足，亦會對以家庭作為養老單位的體系造成很大的負面影響。

張翼說，他原本預計全面開放生育政策會在東北試行1至2年後，才向全國推廣，但他留意到去年10月五中全會提出「制訂人口長期發展戰略，優化生育政策，增強生育政策包容性」，所以估計國家會加快推行，3月兩會期間，開放全面生育將會是熱門議題，而兩會之後「全國推行開放生育的機會很大」。

不過，全面開放生育是否真能解決到生育率不足的問題？這一點卻讓外界質疑。事實上，內地為了增加生育率，過去曾提出「單獨兩孩」和「全面二孩」的國策，先後於2013年12月28日和2016年1月1日起實施。但「全面二孩」實施至今已5年，生育率卻不升反降，據公安部發佈的《2020年全國姓名報告》，2020年出生並已到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1,003.5萬人，較2019年減少了175.5萬人。去年底有內媒引述多名研究人口和經濟學學者指，大家沒有生二胎的意願，最直接原因是生育成本的增加，包括住屋、教育、醫療、養老的成本，以及女性越來越重視職場所需要付出的機會成本等。

北京大學光華管理學院教授梁建章對此曾指出 :「中國的人口塌陷已經到來了，如果無法大幅度地提升生育率，人口出生率將會下滑到深不見底。」

張翼認為，政府需要提供更多的誘因，才可以刺激民眾的生育意欲，包括在大環境中提高民眾的收入和改善生活環境，以及推行更多鼓勵生育的措施，例如落實幼稚園免費入學、延長分娩假期及加強對孕婦的照顧服務等。

官媒新華社昨日也在官方微博「新華視點」發文指，不只在東北，全國都有些家庭有生育意願卻不敢生，擔心「生得起，養不起」，建議在促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接上下工夫，並將生育的醫療、教育、託兒等成本降下來，民眾「想生育才能變成敢生育」。

中新經緯／《北京日報》／《蘋果》記者

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