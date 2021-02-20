中國本月起實施《海警法》，允計可對外國船隻動武後，中國海警船頻密地在釣魚台海域出沒，引發各國關切。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示對《海警法》強烈關注，並認為相關法例會加深中國與周邊國家的海權糾紛，呼籲中國以專業精神行事，亦要節制行使權力。

普萊斯指出，《海警法》明確授權中國海警在爭議海域使用武力，強烈暗示此法會被用來恫嚇中國海洋鄰國。美方擔憂中國將藉此新法，推動非法的南海主權主張，中國這些主張早已在2016年南海仲裁就被完全否決。

普萊斯又引述去年7月、時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一份聲明，稱中國的南海主張是「完全非法」（completely unlawful）。他補充說，美國堅定地信守對日本和菲律賓的聯盟承諾，美國與日菲都有相互防禦條約，並已在該地區進行定期軍事巡邏，以挑戰中國的海權主張。

中國的《海警法》授權海警局在「中國管轄海域」內對外國船隻動武，全國人大委員長栗戰書聲稱，通過《海警法》是為「有效維護國家主權、安全和海洋權益，提供法律保障」。

《海警法》引發多國關注。日本海上保安廳長官奧島高弘早前表示，鑑於中國實施《海警法》，日方亦不排除在國際法容許的範圍內，在釣魚台周邊領海使用武器。菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）表示，《海警法》是「對任何違抗此法國家的口頭戰爭威脅」，已向中國提出外交抗議。

台灣駐美代表蕭美琴亦呼籲國際提防中國《海警法》。

綜合報道

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