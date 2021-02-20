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國民黨黨魁選戰丨江啟臣競逐連任 韓國瑜密密出席公益活動拉攏盟友惹猜測

1小時前
台灣國民黨將舉行黨主席選舉。江啟臣（左）宣佈競選連任，高雄前市長韓國瑜（中）近日高調支持重返國民黨的中廣董事長趙少康（右）參選，又密密出席公益活動，被視為是復出政壇的準備。

在台灣，國民黨將舉行黨主席選舉，現任黨主席江啟臣周六（20日）宣佈競逐連任，聲言要為明年縣市長與2024年總統大選找出「最能勝選對象」，並要扮演重返執政的「造王者」。可是，被近94萬選民罷免的高雄前市長韓國瑜近日高調支持重返國民黨的中廣董事長趙少康參選，又頻密地出席公益活動，被視為是復出政壇的起手式，外界亦盛傳他會加入黨魁混戰。

至今表明有意參選者包括趙少康、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋、台灣行政院前主計長韋伯韜；前黨主席朱立倫也盛傳有意參選。

江啟臣在Facebook宣佈參選消息，以「初心、革心、民心〜在正確的道路上努力進前」為題，強調他不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022年與2024年，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江指，國民黨處於2020大選敗選後「處於空前低谷，危機四伏」，他上任後國民黨的支持度「還不及民進黨一半」。江啟臣指，打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨「未來最迫切的政治目標」，他將結合更廣大的群眾基礎、更優秀的選戰部隊、更真誠的團結合作、更務實的政策願景，共同捍衞台灣的民主、價值與人權。

雖然江啟臣有信心，但民調顯示國民黨仍處於低谷，台灣民意基金會上月底公佈的最訢民調，國民黨支持度有22%，落後民進黨9個百分點，可是分析指國民黨新增的支持，並非來自民進黨支持者，而是來自台北市長柯文哲創辦的台灣民眾黨。

此外，被罷免後沉寂一年的韓國瑜近日頻頻出席公益活動，又公開支持「政治金童」趙少康參選，備受關注。農曆新年期間，韓國瑜又在Facebook發文，向台灣前總統馬英九示好，稱馬英九被綠營政治追殺，也讓外界聯想不斷。

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