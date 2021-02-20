在台灣，國民黨將舉行黨主席選舉，現任黨主席江啟臣周六（20日）宣佈競逐連任，聲言要為明年縣市長與2024年總統大選找出「最能勝選對象」，並要扮演重返執政的「造王者」。可是，被近94萬選民罷免的高雄前市長韓國瑜，近日高調支持重返國民黨的中廣董事長趙少康參選，又頻密地出席公益活動，被視為是復出政壇的起手式，外界亦盛傳他會加入黨魁混戰。

至今表明有意參選者包括趙少康、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋、台灣行政院前主計長韋伯韜；前黨主席朱立倫也盛傳有意參選。

江啟臣在Facebook宣佈參選消息，以「初心、革心、民心〜在正確的道路上努力進前」為題，強調他不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022年與2024年，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江指，國民黨處於2020大選敗選後「處於空前低谷，危機四伏」，他上任後國民黨的支持度「還不及民進黨一半」。江啟臣指，打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨「未來最迫切的政治目標」，他將結合更廣大的群眾基礎、更優秀的選戰部隊、更真誠的團結合作、更務實的政策願景，共同捍衞台灣的民主、價值與人權。

雖然江啟臣有信心，但民調顯示國民黨仍處於低谷，台灣民意基金會上月底公佈的最訢民調，國民黨支持度有22%，落後民進黨9個百分點，可是分析指國民黨新增的支持，並非來自民進黨支持者，而是來自台北市長柯文哲創辦的台灣民眾黨。

此外，被罷免後沉寂一年的韓國瑜近日頻頻出席公益活動，又公開支持「政治金童」趙少康參選，備受關注。農曆新年期間，韓國瑜又在Facebook發文，向台灣前總統馬英九示好，稱馬英九被綠營政治追殺，也讓外界聯想不斷。

台灣《蘋果新聞網》

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