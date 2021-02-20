在網民眼中，中國「戰狼」又再一次完美示範甚麼是「人必自侮而後人侮之」。美國有機構近日調查發現，2019年以來，一直禁止網民接觸「牆外」世界的中國，在Twitter和Facebook上的外交賬號數量分別增加3倍和2倍，並且成為不實訊息的「超級傳播者」。對此，中國外交部發言人華春瑩昨日回答記者提問時反問，為甚麼「中國人不可以使用推特（Twitter）和臉書（facebook）？」此話一出，讓不少內地網民哭笑不得，還恥笑她「明知故問」。

華春瑩在中國外交部例行記者會上表示：「說到推特賬號數量，不知道他們有沒有調查過有多少外國媒體和外交官使用微信、微博？為甚麼外國人可以使用中國的社交媒體平台，而中國人就不可以使用推特和臉書呢？這只是增加一種同外國民眾分享訊息、溝通交流的渠道而已。」

由於華春瑩這番話明顯與事實以及一般人的認知不相符，隨即引來海內外輿論熱議。法廣網甚至以「似乎很天真」來形容華春瑩提出的一連串反問。

不少內地網站對其發言亦很吃驚，在「品蔥」網站有網民寫道：「爆笑如雷了，華春瑩質問美國，為甚麼中國人就不可以用推特，臉書呢？」「我也想問啊，為甚麼中國人就不可以使用推特和臉書啊？」「黨和國家是為了人民好，不讓他們受西方文化的侵襲。你怎麼就不懂呢？修牆也是為了普通人好。」「上推特被關八個月的那幾個尋釁滋事罪不知道放出來沒有？」

還有網民反問：「華大媽可以讓中國政府給我們用了嗎？」「說得好像牆是別人建的一樣」「所以華春瑩，趙立堅，耿爽，所有你推特臉書見到的五毛粉紅都不是中國人？！」「不小心說漏嘴了這是」。

不過，外交部官網上的記者會內容，不知何故竟刪除此段。台媒就猜測華春瑩或許自知說「大嘴吧」，深怕中國民眾得知「真相」，所以她索性繼續「網禁」，這豈不是對她當日追問外國記者：「為甚麼中國人就不可以使用推特和臉書呢」的一大諷刺？

內地對境內網民設有網際網絡審查系統，實施大規模言論監控，網民冒着犯法風險「翻牆」，但不少中國外交官或官媒均能自由瀏覽及使用國外網站。

法廣網/ 台灣《自由時報》

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