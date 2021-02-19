江蘇如皋市一名21歲周姓男子不務正業，卻憑其瘦削的身形「攝門罅」盜竊，前後19次成功得手，共偷得價值1.7萬多元人民幣（下同，約2萬港元）的財物。周男近日因盜竊罪成立，遭判囚1年5個月，並罰款2萬元（約2.4萬港元）。

庭上透露，周男在父母離異後，一直跟隨父親生活。後來，父親另建新家庭，周男初中肄業後便遊手好閒。2019年3月，他曾因盜竊罪被判處拘役3個月。獲釋後不久又「重操故業」，透過攝門罅、拆門柄等手法進入店舖內偷取財物。

「他雖然身高有1.75米，但比一般的成年男子要瘦很多。」如皋市人民檢察院檢察官助理張邱迪表示，當地不少店舖均使用U形鎖來鎖大門，晚上無人值守，本身就存在一定的安全隱患。而體形瘦削的周男，只要將兩扇門拉開一道縫隙後，便能很輕鬆地從門縫擠進店內。

「在2019年7月發生第一宗案件時，店主發現有財物失竊後就立刻報警了。當時門窗都沒有被撬開的痕迹，店主怎麼也想不通竊賊是怎麼進去的。」張邱迪說，後來多家店舖的閉路電視拍到，周男是以攝門罅的方式進入店內。

庭上播放拍到周男犯案經過的閉路電視畫面顯示，周男體重不到60公斤，以瘦削的身形順利進店後，就開始翻查存放在收銀機內的財物。2019年7月至2020年3月間，他先後犯下19宗盜竊案，獲得現金、手機等財物，涉案金額達17,140元。

《現代快報》

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