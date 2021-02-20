大陸不斷透過文攻武嚇，派軍機闖入台灣防空識別區，持續對台施壓，同時以軟性的「心戰」，擾亂島內民心。台灣國安單位指出，大陸近期調整對台的認知作戰，鑑於網紅文化與電商產業蓬勃發展，再加上武漢肺炎疫情影響兩岸交流，大陸官方轉而擴大籌辦針對台灣青年（台青）的網紅、電商直播主培訓活動，並積極利用新媒體作為宣傳管道。

據台灣中央社報道，由於2020年台灣「2合1」選舉結果不如大陸預期，國際又指摘大陸惡意隱瞞武漢肺炎早期疫情，且高度評價台灣防疫成就，再加上台美關係持續深化，令北京當局不得不逐步調整對台認知作戰相關的行動。

台灣國安單位指出，北京調整「代理人」扶植對象，目前仍以台商、台胞、台青及陸配（與台灣人結婚的大陸人）為重點受眾，在策略上則強調「在陸」為先，以降低政治敏感度，爭取台人認同大陸，藉以突破疫情衝擊下的對台工作困境。

另外，基於疫情加速網絡經濟發展，北京方面利用廣大的電商市場優勢磁吸台人，伺機培植網紅，以強化對台網上輿論場域主導權。

鑑於近年網紅文化與電商產業蓬勃發展，復以疫情影響兩岸人民交流型態，大陸轉而擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，積極扶植台籍網絡工作者，冀以各類網上意見領袖影響，甚至主導台灣網上輿論場域。

例如，浙江杭州市台協規劃自2020年8月至2022年間，針對兩岸台青推動「千名台青主播培養」計劃。線上課程學習內容包括影音短片、騷場直播、網紅打造及直播帶貨等。福建省與廈門市台聯也自2020年8月聯合舉辦「海峽兩岸青年網紅主播大賽」，其間搭配「青年網紅主播達人研習營」活動，針對參賽者進行專業培訓，以及輔導就業與創業，吸引台青參與相關活動。

另外，大陸還塑造台灣素人楷模作為宣傳樣板，積極建立能說好中國故事的「台灣素人楷模」，鼓勵在大陸的台人「為中國說好話」，冀採「以台引台」方式誘拉台人，降低對台認知作戰阻力。

中央社

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