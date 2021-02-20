內地近日爆出「白酒院士」王莉和「黃金院士」陳玉民，獲列為中國工程院增選院士的地方候選名單，引起爭議，令人關注代表中國科學界最高榮譽、中國科學院、中國工程院的兩院院士如何遴選。據了解，整個中工院院士增選過程需時10個月，上述兩名惹起爭議的「院士」，目前並非最終的有效候選人，而上屆增選的最終有效候選人名單的當選比例僅14%。

中國兩院是指中國科學院、中國工程院，是內地科學與工程界「最高榮譽性、諮詢性學術機構」，兩院院士是界別內最高學稱號，也是終身榮譽。中科院院士制度迄今設立了近60年，中工院的院士制度則僅創設約20年，兩院至今共選出了約2,000名院士。

今次鬧出爭議的中工院是國務院直屬事業單位，其職能包括「對國家重要工程科學技術問題組織開展戰略性研究、提供決策諮詢」、「促進全國工程科學技術界的團結與合作」、「組織開展工程科學技術領域的學術交流與合作」等。

中工院官網資料顯示，目前該院有院士900人，80歲以上的「資深院士」438人，外籍院士91人，9個學部各有多則129人、少則60人的規模。院士增選每兩年一次，增選總名額及其分配由主席團決定。

增選院士的過程，由選舉年的1月至10月，提名候選人的渠道分兩種：院士提名和學術團體提名。根據規定，候選人可單獨或同時經上述兩渠道獲提名。

院士提名方面，每名院士在每次增選中最多可提名3名候選人。候選人須要和只能有3名院士提名，其中本學部院士應不少於2名。年齡超過65歲的候選人，則須要和只能獲得6名院士提名，其中本學部院士應不少於4位。

學術團體提名，則要由中工院委託中國科協組織。其中中國科協所屬的有關全國學會負責推薦本學科（專業）領域的候選人，地方科協負責推薦所屬行政區域的候選人，中國科協組織對以上兩種方式推薦的候選人進行提名。中工院根據每次院士增選的名額，對中國科協報送候選人的名額作出規定，並在當年增選通知中明確。

若在過去三次增選中均曾獲提名入中工院有效候選人，今年則要停止1次獲提名的資格。

今年的增選將選出不超過88名新院士，中國科協報送候選人的總名額不超過166名。

以「白酒院士」貴州茅台總工程師兼首席質量官王莉為例，她獲貴州科協列為2021年中工院增選院士的貴州候選人擬推薦對象，即屬學術團體提名中的省級科協推薦所屬行政區域的候選人。換言之王莉現時尚未晉身有效候選人名單。而按今年規定，中國科協報送候選人的總名額不超過166名。

即使王莉之後進入有效候選人名單，仍需經過兩輪評審會議和全體院士投票終選等流程的篩選，最終才可成為院士。以2019年為例，當年的531位有效候選人中，只有75位最終成為中工院院士，當選比例僅為14%。

貝殼財經

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