上月奉調離任返京的外交部駐香港特區特派員公署前特派員謝鋒，近日已出任外交部副部長，接替另一名已卸任的副部長鄭澤光，分管美洲、大洋洲和拉美地區事務。據悉，有長期從事對美外交工作經驗的鄭，料將接替上月退休的劉曉明出任中國駐英國大使。

外交部官網的「主要官員」欄目顯示，副部長的五人班子近日「一進一出」，原分管政策規劃、美洲大洋洲和拉美地區事務以及繙譯工作的副部長鄭澤光卸任，56歲的謝鋒已接任並負責相關範疇。謝畢業於有中國外交官搖籃之稱的外交學院，從1993年進入外交部北美大洋洲司工作算起有逾廿年的對美工作經歷，包括曾任駐美國大使館參贊和公使，2010年接替鄭澤光出任外交部北美大洋洲司司長。

鄭澤光料任駐英大使

謝鋒在2017年出任外交部駐港特派員公署特派員，任內經歷修例風波，因「敢於鬥爭」獲中共高層認可。去年5月，他就香港國安立法向外國駐港領團商會媒體舉行吹風會，強調立法「天經地義、刻不容緩」。料將接任駐英大使的鄭澤光57歲，有多年對美工作經驗，曾任駐美大使館公使，2008年出任外交部北美大洋洲司司長，2010年被安排到地方政府歷練，「空降」出任江蘇南京市副市長三年後返回外交部出任部長助理，2015年再獲升為副部長。65歲的前駐英大使劉曉明，上月結束11年的任期回國。長安街知事