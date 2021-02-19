內地知名學者、上海華東政法大學前副教授張雪忠，發起「國民制憲，和平轉型」網上公投，要求中國政府改革憲政，遭官方施壓要求刪帖，但他以「不想放棄自己的言論自由，也不希望自己的言論自由受到不正當的干涉」為由拒絕。這是自去年他致全國人大萬字公開信後，又一次動員推動中國憲政改革的嘗試。

曾向人大發公開信被帶走

有敢言法律學者之稱的張雪忠（45歲），周三（17日）在Twitter發帖，發動「國民制憲，和平轉型」公投。張指，國民制憲，和平轉型既是中國政治現代化的路徑和願景，也是動員公眾支持和推動政治變革的口號，且最有可能成為不同階層的共識。張還附上一張拿着手寫標語的照片，希望此帖能在一周內得到超過一萬的轉發。截至昨日有超過500次轉發，有人表示支持，也有人認為他是在與虎謀皮。

張發起網上公投後於前日發多條帖文，稱遭官方約談要求他刪除。他強調「言論自由不是可以談判的利益問題，而是難以妥協的原則問題」拒絕。去年萬字公開信發表後，張一度被上海警方帶走，約24小時後才獲釋。

旅美憲政學者、中國民主轉型研究所所長王天成讚賞張雪忠的勇氣。他認為很多人對中國轉型的未來悲觀、絕望，但王天成強調，呼籲大家「不要被悲觀情緒控制，要有想像力、要保持希望」。

Twitter/自由亞洲電台