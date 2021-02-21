長相酷似阿里巴巴創辦人馬雲的「小馬雲」范小勤早前被發現人氣遭榨乾後，遭送回家鄉江西，而且13歲身高如6歲童，有網民懷疑他遭人注射抑制成長的激素。「小馬雲」的保母王雲輝昨日（20日）透露，范小勤去年底確診患有矮小症，在家長及老師商量後送返江西生活。

王雲輝表示，自己2017年下半年才開始照顧「小馬雲」，當時已察覺他智力有問題。由於「小馬雲」2015年起幾乎無長高，所以曾帶他到河北醫科大學第一醫院檢查，去年底確診患有矮小症。王更展示醫院的檢查結果，希望消除網上的謠言。

至於外界發現回鄉後的「小馬雲」簡單如「2+2」也不懂計算，懷疑其經理人根本沒送范小勤上學。王雲輝指，范小勤獲送到石家莊後一直有讀書，但在班上不太合群，甚至影響同學學習，基於保護孩子，當時並無公佈有關情況。

王雲輝強調，將「小馬雲」送回家鄉，是與家長、老師共同商量的結果。

「小馬雲」父親范家發也表示，兒子雖然一直在外面讀書，但學習上並沒有太大進步，確實與本身的智力缺陷有關。

對於外界關注「小馬雲」被解約與多年來的收入問題，王雲輝稱並不清楚，強調自己僅負責照顧范小勤，也沒有正面回應「小馬雲」是否人氣消失被公司拋棄，只多次表示外界太多抹黑。

日前有報道指，「小馬雲」返回江西老家己1個多月，但13歲的他卻智力遲緩，「2+2」也不識計算，只懂向其拍照者飛吻打招呼，然後索錢「拍照要收費的」。另外，其雙腿又被發現有許多疑似針孔，被網民懷疑他遭人注射藥物以抑制長高。

范小勤因長相激似馬雲，6年前被人發現迅速走紅網絡，2017年有公司帶他到河北入讀小學，並每日更新網上影片，僅抖音就有4個相關賬號，分別為「小馬總美食」、「小馬雲保母」、「小馬雲生活記錄」和「小馬雲總裁」，粉絲從幾萬到幾十萬不等，內容多為保母陪小勤的生活日常。但「小馬雲」之後人氣不再，被外界懷疑經理人將不能再賺錢的范小勤拋棄，送回江西貧困的家鄉生活。

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