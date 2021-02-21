英國《金融時報》周日（21日）報道，官媒中國環球電視網（CGTN）被英國及德國禁播後，轉向法國最高視聽委員會（CSA）招手，要求重拾CGTN在歐洲廣播的權利。

報道引述CSA相關人士報道，CGTN早於去年12月就開始接觸CSA，但CSA拒絕透露CGTN何時會獲准透過在法國發射站的衞星轉播。

英國早前撤銷CGTN在當地的廣播牌照後，中國國家廣播電視總局接着宣佈，禁止BBC世界新聞台繼續在中國境內播放。德國Vodafone亦表示，因為牌照問題，停止播放CGTN中國國際電視台的節目。

此外，歐洲理事會在1989年定下的跨境電視協議指出，在一個成員國境內的播放許可，也在大部份歐陸國家適用，雖然英國已經脫歐，但目前仍是該協議的成員國，意味CGTN被英國撤銷廣播牌照，可能會完全失去歐洲市場。

英國《金融時報》

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